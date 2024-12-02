Повстанці в Сирії захопили багато бойової техніки: є цікаві зразки (відео)

Серед вельми цінних систем, що потрапили до рук сирійської опозиції — російський комплекс ППО "Панцир-С1". Причому захоплений зразок виявився в справному стані.

Унаслідок повномасштабного наступу на позиції урядових військ Башара Асада сили сирійської опозиції не тільки взяли під контроль Алеппо і кілька десятків сусідніх міст, а й захопили велику кількість трофейної техніки. Серед них є цікаві зразки. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, протягом трьох днів наступу сирійської опозиції російські війська в регіоні зазнали серйозних втрат. Водночас повстанці захопили значну кількість озброєння і техніки, включно з російськими та іранськими зразками: танки, бронетранспортери, гаубиці та авіабомби. Частину озброєння залишили урядові війська в поспіху під час відступу.

Серед захопленого озброєння сирійської опозиції виділяються такі.

ЗРПК "Панцир-С1"

Однією з найцінніших систем, що потрапили до рук повстанців, безумовно, є російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Цей мобільний комплекс протиповітряної оборони, розроблений у РФ, призначений для захисту від авіації, крилатих ракет і безпілотників. Захоплений зразок — у справному стані, тому для опозиції це серйозний успіх.

РСЗВ БМ-27 "Ураган"

Ще одним цінним видом озброєння виявилася реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган". Цей великокаліберний реактивний комплекс був захоплений разом із боєкомплектом, що свідчить про поспішну втечу урядових військ зі своїх позицій.

Літаки L-39

Цікавим зразком також став чехословацький навчально-бойовий літак L-39 — всього на авіабазі "Квейріс" поблизу Алеппо опозиція захопила до п'яти машин. Окрім своїх навчальних функцій ці літаки можуть застосовуватися як легкі штурмовики, що було доведено ще 1979 року в Афганістані. Машина може завдавати авіаударів по наземних цілях реактивними снарядами та некерованими бомбами.

ЗРК "Стріла-10"

Ще одним зразком російської системи ППО, захопленим під час наступу, став зенітний ракетний комплекс "Стріла-10". Комплекс здатний досить ефективно уражати низьколітаючі цілі.

БПЛА Ababil-3

Серед трофейного озброєння опинилися й іранські системи, зокрема, безпілотник Ababil-3, який також був кинутий на авіабазі "Квейріс". Такі середньовисотні ударні дрони можуть ефективно уражати рухомі цілі завдяки боєприпасам, що наводяться за променем лазера.

Крім ударної функції БПЛА здатні підсвічувати цілі і для 152-міліметрових керованих снарядів "Краснопіль", які також можуть знищувати рухомі цілі.

Також повстанці захопили старий радянський зенітний ракетний комплекс С-200 і вертоліт Мі-8, на борту якого висів портрет Башара Асада.

Нагадаємо, за останні дні сирійські повстанці досягли значних успіхів. Їм вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама і національний аеропорт Алеппо.