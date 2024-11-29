Штурм Алеппо, втеча Асада: все що відомо про нову війну в Сирії (карти)

Бойові дії в Сирії з 2020 року фактично були заморожені. Однак, після чотирирічного відносно затишшя, опозиційні сили раптово завдали потужного удару по провінції Алеппо, до якого режим Асада, ймовірно, був не готовий.

У Сирії після відносного затишшя протягом останніх чотирьох років поновилися активні бойові дії в рамках тривалої громадянської війни. 27 листопада сили опозиції з Ідлібу, що виступають проти режиму Башара Асада, розпочали наступ на велике місто Алеппо, яке за підтримки російських сил Дамаск повернув під свій контроль у 2016 році. Про те, як розвивалися в країні події останніх днів, і до яких геополітичних наслідків може призвести загострення, з'ясовував Фокус.

Протиборчі сили в Сирії

Громадянська війна в Сирії спалахнула 2011 року після того, як під впливом "арабської весни" в країні почалися протести проти режиму чинного президента Башара Асада. Напруга виникла на ґрунті політичних та етнічних проблем, а підігрівалася ще й тим, що Сирія — багатоетнічна та багатоконфесійна країна, де владу було зосереджено в руках нечисленної алавітської еліти, тоді як більшість населення — суніти.

Протягом війни в Сирії діяли численні сили, які можна розділити на кілька категорій:

Сирійська арабська армія (САА) — урядові сили режиму Асада, підтримувані Росією, Іраном і донедавна терористичною організацією "Хезболла".

Опозиційні сили або сирійські повстанці. Повстанці розділені на дві основні групи — помірковані опозиційні сили на півдні країни, а точніше на стику Йорданії та Іраку, де розташована велика військова база США, і повстанці на півночі, серед яких Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) та Сирійська національна армія (СНА) під заступництвом і за підтримки Туреччини.

Джихадистські угруповання. Серед них найвідоміша — "Ісламська держава" (ІДІЛ), яка протистоїть як САА, так і опозиції.

Арабські угруповання і курди. Це так звані Загони народної самооборони YPG, які за підтримки США контролюють північно-східні райони Сирії й борються проти ІДІЛ і, меншою мірою, проти режиму Асада.

Загострення конфлікту

Вранці 27 сили "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та їхні союзники з інших груп розпочали великий наступ на провінцію Алеппо за кількома напрямками, захопивши з наскоку низку важливих позицій у семи населених пунктах. Повідомляють, що було захоплено населені пункти Балу, Хайрдракл, Кабтан-ель-Джабаль, Салум, Аль-Маарі, Касимія, Кафр-Бісен і Хавар.

Нападники водночас активно залучили артилерію. Бойові дії розвивалися стрімко і вже до вечора того ж дня стало відомо, що опозиційні сили перебувають за 7 км від самого Алеппо.

За інформацією Telegram-каналу військового оглядача Фокусу, офіцера Армії оборони Ізраїлю у відставці Ігаля Левіна, перший ривок повстанці зробили практично без втрат, до того ж удару було завдано раптово, що посіяло в лавах Сирійської арабської армії дезорганізацію і паніку.

Кордон біля Алеппо 26 листопада Прорив сил повстанців 27 листопада

Перші трофеї

Після першого успіху опозиційні сили почали публікувати в мережі кадри захоплених полонених і трофеї. Окремо зазначимо, що серед захопленої техніки та зброї були російські зразки — танк Т-72М1 і пара БМП-1, що побічно свідчить про розгром озброєних груп РФ, які воюють на боці режиму Асада.

З цього приводу додамо, що офіційних підтверджень з боку Москви немає, проте деякі російські військкори пишуть, що група "російських фахівців потрапила в оточення", та є інформація про втрати. Також наголошується, що в момент удару достатньої кількості сил САА для його відбиття під рукою не виявилося, і ті, хто оборонявся, побігли, відкриваючи нападникам дорогу для швидких глибоких проривів уперед.

Трофейна зброя сирійських повстанців Фото: Соцмережi

Низька щільність сил сирійської армії на цій ділянці не дозволяє організувати впевнену оборону, пишуть російські джерела. Крім того, САА відчуває серйозні проблеми з паливом на тлі економічної кризи. Через це вже ввечері 27 листопада з'явилися повідомлення, що повстанцям вдалося взяти під контроль 17 зайнятих сіл на захід від Алеппо.

Тим часом опір з боку урядових сил все ж був — у бій вступила артилерія армії Асада, а також російська авіація.

Розвиток подій

Наступного дня наступальна операція повстанських угруповань на чолі з ХТШ на позиції режиму Асада продовжилася. 28 листопада вони розгорнули другий наступ південніше, в районі міста Серакіб, де проживають кілька десятків тисяч жителів.

За інформацією видання Financial Times повстанці Сирії вже звільнили від армії Асада 15 населених пунктів, а також убили одного з високопоставлених командирів Ірану. Імовірно, це бригадний генерал КВІР Кейумерс Пурхашимі, який виконував роль "військового радника".

Згідно з картографічними даними ресурсу Levant24, до вечора четверга повстанці зайняли щонайменше ще три населені пункти та вийшли буквально до околиць міста Алеппо. Повстанці зривають портрети Башара Асада з вулиць, а також символіку, пов'язану з Росією.

Карта бойових дій у Сирії

Також повідомлялося, що повстанці перерізали найважливішу трасу М5, що з'єднує промисловий центр Алеппо з центральною областю Хама, що завдало відчутного удару по логістичних можливостях САА. Річ у тім, що контроль над цією дорогою має стратегічне значення для всіх сторін конфлікту. Для армії Асада вона слугує основним маршрутом постачання військ, а для опозиції — засобом тиску на Дамаск. Захоплення дороги серйозно ускладнило логістику урядових сил, обмеживши їхні можливості для оперативного маневру і перекидання ресурсів.

Зазначимо, що на момент публікації стало відомо, що сили повстанців уже увійшли в межі міста Алеппо, що підтверджує прорив і стрімке їхнє просування. Профільні ресурси публікують перші кадри входження з відповідними коментарями.

"Ми закликаємо наших співгромадян у вільному Алеппо до співпраці з їхніми синами, повстанцями, щоб позбутися злочинного режиму та вигнати його", — цитують слова повстанців.

Геополітичні наслідки

Ситуація на півночі Сирії привернула увагу світових гравців, які вже багато років беруть активну участь у сирійському конфлікті. Наступ джихадистських угруповань, захоплення ключових ділянок траси M5 і просування до Алеппо стали серйозним викликом для всіх сторін, що мають інтереси в регіоні.

Росія, один із головних союзників Башара Асада, опинилася перед складним завданням. Попри завдані авіаудари по позиціях бойовиків, її можливості підтримувати сирійську армію істотно обмежені.

Річ у тім що війна в Україні вимагає значних ресурсів, що звужує можливості Москви в Сирії. Раніше найманці з ПВК "Вагнер" відігравали ключову роль у стабілізації фронту, але тепер їхня присутність мінімальна, а лідер групи Євген Пригожин, який був значущою фігурою в сирійській кампанії, імовірно, загинув. Втрата контролю над стратегічною трасою M5 може підірвати позиції режиму Асада, що є серйозною загрозою для Росії, яка вклала значні ресурси в підтримку сирійського уряду.

У цей же момент Туреччина продовжує активно впливати на перебіг подій. Є припущення, що угруповання, які беруть участь у наступі, тісно пов'язані з Анкарою, що відзначає її прагнення зміцнити позиції на півночі Сирії. Туреччина завжди розглядала північні райони як зону своїх стратегічних інтересів і активно підтримувала опозицію. Однак її дії ризикують ускладнити відносини з Росією. Попри раніше досягнуті домовленості щодо Ідлібу, Анкара, схоже, дедалі більше зміцнює свої альянси з антиасадівськими силами.

Сполучені Штати, своєю чергою, продемонстрували рішучість у забезпеченні безпеки своїх інтересів у регіоні. Нещодавні авіаудари по базах проіранських угруповань у провінції Хомс стали відповіддю на потенційні загрози американським військовим базам. Військове керівництво США при цьому заявило, що такі дії необхідні для запобігання атакам з боку сил, підтримуваних Іраном.

Іран, який традиційно підтримує режим Асада, також зіткнувся із серйозними викликами. Його ключові союзники, як-от "Хезболла", зазнали втрат від ізраїльських авіаударів у Лівані та Сирії. Так ізраїльська армія підтвердила ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіла. Тож послаблення проіранських сил робить позиції Дамаска ще більш вразливими, особливо на тлі ескалації конфлікту з опозицією.

Таким чином, загострення на півночі Сирії демонструє, як внутрішні бойові дії впливають на геополітичну розстановку сил на Близькому Сході. Захоплення повстанцями траси M5 не тільки ускладнило становище армії Асада, а й стало лакмусовим папірцем, що показує, наскільки змінився баланс сил у регіоні. Усі геополітичні гравці тепер змушені переглядати свої стратегії в умовах нового витка протистояння.

Нагадаємо, за непідтвердженими даними, Башар Асад, який є президентом Сирії з 2000 року, екстрено прибув до Росії у зв'язку з наступом на Алеппо. Однак канал Halab Today, який опублікував інформацію, послався на "неназвані джерела".

Чутки прокоментував спікер президента РФ Дмитро Пєсков, точніше він відмовився від будь-яких коментарів.

"Мені нічого сказати з цього питання", — сказав представник Кремля журналістам.

Водночас він додав, що наступ повстанських сил є "зазіханням на суверенітет Сирії в цьому регіоні".

"Ми виступаємо за те, щоб влада Сирії скоріше навела лад у цьому районі і відновила конституційний порядок", — сказав Пєсков.

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