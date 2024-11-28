Війна в Сирії: повстанці підійшли до бази РФ, а Асад нібито прибув до Москви

Повстанці в Сирії вперше за багато років взяли під контроль територію, яку займали урядові війська, підконтрольні Башару Асаду.

Сирійські повстанці почали масштабну атаку на райони, контрольовані урядовими військами, спричинивши запеклі сутички на другий день і захопивши територію в Західному Алеппо. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ситуація, судячи з усього, стала критичною, оскільки почали з'являтися повідомлення про те, що Башар Асад, який є президентом Сирії з 2000 року, нібито незаплановано прибув до РФ. Російський президент Володимир Путін наразі перебуває в Казахстані, де проходить саміт ОДКБ. Показово, але офіційні російські ЗМІ про візит Башара Асада в РФ не повідомляють. Про це стало відомо з повідомлення каналу Halab Today, який також посилається на неназвані джерела. З ким зустрічається Асад, якщо він справді перебуває в РФ, поки російський президент і його союзник відсутній — невідомо.

Зустріч Башара Асада і Володимира Путіна в Кремлі кілька місяців тому Фото: Getty Images

Коли почався наступ повстанців у Сирії

Опозиційні режиму Асада угруповання розпочали наступ рано вранці 27 листопада і в серії заяв у соціальних мережах заявили, що їм вдалося відбити в урядових сил контроль над більш ніж 15 селами.

Як стверджується, це втеча військ Асада і російських найманців

Бійці опозиції заявили, що їхній наступ дасть змогу повернутися тисячам переміщених осіб, які були змушені тікати від урядових бомбардувань останніми тижнями.

Наступ послідував за тижнями безперервного насильства в цьому районі, де, за словами активістів, урядові та союзні російські сили посилили бомбардування частин останнього оплоту опозиції, що залишився.

Бомбардування території сирійських повстанців Фото: Соцмережi

Це також відбувається на тлі того, що пов'язані з Іраном угруповання, які підтримували сирійські урядові сили з 2015 року, були зайняті власною боротьбою у себе на батьківщині.

Раніше зазначалося, що сирійські та російські літаки бомблять утримуваний повстанцями північний захід Сирії на кордоні з Туреччиною. Офіційний Дамаск заявляє, що "веде війну проти терористів, натхнених "Аль-Каїдою", і заперечує, що завдає ударів по мирних жителях без розбору.

Повстанці, зокрема з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", того самого дня почали наступ на північному заході провінції Алеппо, що контролюється військами президента Сирії Башара Асада.

Наступ сирійських повстанців

Ця атака стала найбільшою з березня 2020 року, коли Росія, яка підтримує Асада, і Туреччина, яка підтримує повстанців, домовилися про припинення вогню, яке поклало кінець багаторічним бойовим діям, унаслідок яких мільйони сирійців, які виступали проти правління Асада, були змушені покинути свої будинки.

Армія Асада заявила, що співпрацює з Росією і неназваними "дружніми силами", щоб повернути собі позиції і повернути ситуацію до попереднього стану.

Заява сирійських повстанців

Сирійські повстанці стверджують, що ця кампанія стала відповіддю на удари, що почастішали останніми тижнями, по мирному населенню з боку російських і сирійських ВПС у районах на півдні Ідлібу, а також для запобігання будь-яким атакам з боку сирійської армії, яка, за їхніми словами, нарощує чисельність військ поблизу ліній фронту з повстанцями.

Тим часом іранські державні ЗМІ повідомили, що бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Кіумарс Пурхашемі, старший іранський військовий радник у Сирії, був убитий в Алеппо.

Іран відправив тисячі бійців до Сирії під час сирійської війни. Хоча серед них були і члени Вартових, які офіційно виступали як радники, більшість становили найманці з усього регіону.

Реакція Туреччини

Джерела в турецьких силах безпеки повідомили 28 листопада, що повстанці спочатку почали обмежену операцію після атак військ Асада, а потім розширили її після того, як урядові війська залишили свої позиції.

Турецькі джерела повідомили, що пересування повстанців залишаються в межах зони деескалації в Ідлібі, яка була узгоджена 2019 року Росією, Іраном і Туреччиною з метою зниження бойових дій між повстанцями та урядовими військами.

Джерело в Міністерстві оборони Туреччини повідомило, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій на півночі Сирії та вжила запобіжних заходів для гарантування безпеки турецьких військ, які перебувають там.

Що відбувається в Сирії зараз

У соцмережах повідомляють, що сирійські повстанці наближаються до російської військової бази Фаудж і Алеппо

Також повідомляється, що їм вдалося захопити зброю і боєприпаси російського виробництва: дюжину танків і БМП, десятки одиниць протитанкової зброї, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", польові гармати, ракети "Град" і багато іншого.

Також журналіст Недаль аль-Амарі опублікував відео зі взятим у полон російським військовим оператором дронів.

Узятий у полон сирійськими повстанцями росіянин

Повідомляють, що нібито був збитий російський винищувач Су-24. Точна кількість жертв з обох сторін невідома, деякі джерела повідомляють про 130 загиблих і серед повстанців, і в лавах армії Асада.

Нагадаємо, війна в Сирії почалася після того, як президент Башар Асад придушив антиурядові протести у 2011 році. Унаслідок цього загинуло понад 500 000 людей, мільйони людей були змушені покинути свої домівки, а інфраструктура і промисловість країни були зруйновані.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Сирія та Іран слідом за КНДР можуть перекинути свої війська на допомогу ЗС РФ у Курську область.