Война в Сирии: повстанцы подошли к базе РФ, а Асад якобы прибыл в Москву

Повстанцы в Сирии впервые за много лет взяли под контроль территорию, которую занимали правительственные войска, подконтрольные Башару Асаду.

Сирийские повстанцы начали масштабную атаку на районы, контролируемые правительственными войсками, вызвав ожесточенные столкновения на второй день и захватив территорию в Западном Алеппо. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ситуация, судя по всему стала критической, так как стали появляться сообщения о том, что Башар Асад, который является президентом Сирии с 2000 года, якобы незапланированно прибыл в РФ. Российский президент Владимир Путин в данный момент находится в Казахстане, где проходит саммит ОДКБ.Примечательно, но официальные российские СМИ о визите Башара Асада в РФ не сообщают. Об этом стало известно из сообщения канала Halab Today, который также ссылается на неназванные источники. С кем встречается Асад, если он правда находится в РФ, пока российский президент и его союзник отсутствует — неизвестно.

Встреча Башара Асада и Владимира Путина в Кремле несколько месяцев назад Фото: Getty Images

Когда началось наступление повстанцев в Сирии

Оппозиционные режиму Асада группировки начали наступление рано утром 27 ноября и в серии заявлений в социальных сетях заявили, что им удалось отбить у правительственных сил контроль над более чем 15 деревнями.

Как утверждается, это бегство войск Асада и российских наемников

Бойцы оппозиции заявили, что их наступление позволит вернуться тысячам перемещенных лиц, которые были вынуждены бежать от правительственных бомбардировок в последние недели.

Наступление последовало за неделями непрекращающегося насилия в этом районе, где, по словам активистов, правительственные и союзные российские силы усилили бомбардировки частей последнего оставшегося оплота оппозиции.

Бомбежка территории сирийских повстанцев Фото: Соцсети

Это также происходит на фоне того, что связанные с Ираном группировки, которые поддерживали сирийские правительственные силы с 2015 года, были заняты собственной борьбой у себя на родине.

Ранее отмечалось, что сирийские и российские самолеты бомбят удерживаемый повстанцами северо-запад Сирии на границе с Турцией. Официальный Дамаск заявляет, что "ведет войну против террористов, вдохновленных "Аль-Каидой", и отрицает, что наносит удары по мирным жителям без разбора.

Повстанцы в том числе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" в тот же день начали наступление на северо-западе провинции Алеппо, которая контролируется войсками президента Сирии Башара Асада.

Наступление сирийских повстанцев

Эта атака стала крупнейшей с марта 2020 года, когда Россия, поддерживающая Асада, и Турция, поддерживающая повстанцев, договорились о прекращении огня, положившем конец многолетним боевым действиям, в результате которых миллионы сирийцев, выступавших против правления Асада, были вынуждены покинуть свои дома.

Армия Асада заявила, что сотрудничает с Россией и неназванными "дружественными силами", чтобы вернуть себе позиции и вернуть ситуацию к прежнему состоянию.

Заявление сирийских повстанцев

Сирийские повстанцы утверждают, что эта кампания стала ответом на участившиеся в последние недели удары по мирному населению со стороны российских и сирийских ВВС в районах на юге Идлиба, а также для предотвращения любых атак со стороны сирийской армии, которая, по их словам, наращивает численность войск вблизи линий фронта с повстанцами.

Тем временем иранские государственные СМИ сообщили, что бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Киумарс Пурхашеми, старший иранский военный советник в Сирии, был убит в Алеппо.

Иран отправил тысячи бойцов в Сирию во время сирийской войны. Хотя среди них были и члены Стражей, официально выступавшие в качестве советников, большинство составляли наемники со всего региона.

Реакция Турции

Источники в турецких силах безопасности сообщили 28 ноября, что повстанцы первоначально начали ограниченную операцию после атак войск Асада, а затем расширили ее после того, как правительственные войска оставили свои позиции.

Турецкие источники сообщили, что передвижения повстанцев остаются в пределах зоны деэскалации в Идлибе, которая была согласована в 2019 году Россией, Ираном и Турцией с целью снижения боевых действий между повстанцами и правительственными войсками.

Источник в Министерстве обороны Турции сообщил, что Турция внимательно следит за развитием событий на севере Сирии и приняла меры предосторожности для обеспечения безопасности находящихся там турецких войск.

Что происходит в Сирии сейчас

В соцсетях сообщается, что сирийские повстанцы приближаются к российской военной базе Фаудж и Алеппо

Также сообщается, что им удалось захватить оружие и боеприпасы российского производства: дюжину танков и БМП, десятки единиц противотанкового оружия, две самоходные гаубицы "Гвоздика", полевые орудия, ракеты "Град" и многое другое.

Также журналист Недаль аль-Амари опубликовал видео со взятым в плен российским военным оператором дронов.

Взятый в плен сирийскими повстанцами россиянин

Сообщается, что якобы был сбит российский истребитель Су-24. Точное количество жертв с обеих сторон неизвестно, некоторые источники сообщают о 130 погибших и среди повстанцев и в рядах армии Асада.

Напомним, война в Сирии началась после того, как президент Башар Асад подавил антиправительственные протесты в 2011 году. В результате погибло более 500 000 человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а инфраструктура и промышленность страны были разрушены.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Сирия и Иран вслед за КНДР могу перебросить свои войска в помощь ВС РФ в Курскую область.