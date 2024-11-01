Иран и Сирия могут перебросить войска в Украину вслед за КНДР: у Зеленского объяснили

Конфликты вспыхнут по всему миру, если КНДР удержится на российско-украинском фронте, потому что авторитарные государства увидят, что можно безнаказанно воевать на чужой территории, отметил советник главы ОП.

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Если войска Ким Чен Ына не получат достойный отпор на украинском фронте, это станет сигналом для других авторитарных государств, как Иран и Сирия, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Сейчас такие страны как Иран, Сирия и другие смотрят на то, что можно принять непосредственное участие в войне на другой территории и не нести за это юридической, физической, финансовой ответственности. И они также будут участвовать. Конфликт будет глобализированный", — сказал советник руководителя ОП.

На его взгляд, иранские и сирийские власти могут воспринимать зону ведения боевых действий в Украине как полигон, где можно приобрести опыт, получить военные навыки и наладить взаимодействие между армиями, чтобы потом эффективнее вести войны в своих регионах.

"Перед тем они будут убивать гражданское население Украины, активно атаковать наши с вами города и так далее. А партнеры будут делать вид, что всего этого не понимают, что надо подумать, чтобы не было эскалации", — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что присутствие войск Северной Кореи на территории Украины уже можно считать глобализацией конфликта, и она будет распространяться, если РФ и КНДР вместе покажут результаты на фронте. Подоляк считает, что альянс этих двух милитарных стран будет проводить экспансию и в других регионах, причем не только на Корейском полуострове.

"Если сегодня им удастся не получить жесткого адекватного ответа, а не просто слова или резолюция Совбеза, что это недопустимо, если Северной Корее удастся удержаться в зоне ведения боевых действий — туда придут другие авторитарные страны. Более того, этот вооруженный альянс сформирует контингент для атак в разных регионах", — предупредил советник.

Напомним, 31 октября бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури заявлял, что кроме КНДР солдат в Украину могут отправить Сирия, Иран и Китай. До этого, по его мнению, развертывание в России северокорейских войск свидетельствует о том, что и другие страны-изгнанники будут помогать Кремлю в войне.

Владимир Зеленский 29 октября сообщал, что Иран и РФ ведут разговоры о передаче баллистических ракет. Кроме того, по словам президента Украины, Иран регулярно предоставляет России ударные беспилотники "шахед" и передал Москве лицензию на изготовление этих дронов на своей территории.