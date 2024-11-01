Іран і Сирія можуть перекинути війська до України вслід за КНДР: у Зеленського пояснили

Конфлікти спалахнуть по всьому світу, якщо КНДР втримається на російсько-українському фронті, бо авторитарні держави побачать, що можна безкарно воювати на чужій території, зауважив радник голови ОП.

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Якщо війська Кім Чен Ина не отримають гідну відсіч на українському фронті, це стане сигналом для інших авторитарних держав, як Іран і Сирія, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Зараз такі країни, як Іран, Сирія та інші дивляться на те, що можна взяти безпосередню участь у війні на іншій території та не нести за це юридичної, фізичної, фінансової відповідальності. І вони також братимуть участь. Конфлікт буде глобалізований", — сказав радник керівника ОП.

На його думку, іранська та сирійська влада може сприймати зону ведення бойових дій в Україні як полігон, де можна набути досвіду, отримати військові навички й налагодити взаємодію між арміями, щоб потім ефективніше вести війни у своїх регіонах.

"Перед тим вони вбиватимуть цивільне населення України, активно атакуватимуть наші з вами міста й так далі. А партнери вдаватимуть, що всього цього не розуміють, що треба подумати, щоб не було ескалації", — заявив Михайло Подоляк.

Він додав, що присутність військ Північної Кореї на території України вже можна вважати глобалізацією конфлікту, і вона поширюватиметься, якщо РФ і КНДР разом покажуть результати на фронті. Подоляк вважає, що альянс цих двох мілітарних країн буде проводити експансію і в інших регіонах, причому не лише на Корейському півострові.

"Якщо сьогодні їм вдасться не отримати жорсткої адекватної відповіді, а не просто слова чи резолюція Радбезу, що це неприпустимо, якщо Північній Кореї вдасться втриматись у зоні ведення бойових дій – туди прийдуть інші авторитарні країни. Ба більше, цей збройний альянс сформує контингент для атак у різних регіонах", — попередив радник.

Нагадаємо, 31 жовтня колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі заявляв, що крім КНДР, солдатів в Україну можуть відправити Сирія, Іран та Китай. До цього, на його думку, розгортання в Росії північнокорейських військ свідчить про те, що й інші країни-вигнанці допомагатимуть Кремлю у війні.

Володимир Зеленський 29 жовтня повідомляв, що Іран та РФ ведуть розмови про передавання балістичних ракет. Крім того, за словами президента України, Іран регулярно надає Росії ударні безпілотники "шахед" та передав Москві ліцензію на виготовлення цих дронів на своїй території.