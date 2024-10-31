Окрім КНДР солдатів в Україну можуть відправити ще 3 держави, — експосадовець Держдепу США

За словами Девіда Тафурі, Кім Чен Ин задовольняє репутаційну потребу Путіна показати, що у Росії є союзники. Розгортання північнокорейських військ в РФ, за його словами, підтверджує те, що Іран та Сирія активно допомагатимуть Кремлю у війні.

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Відправити свої війська в Україну, щоб воювати на боці росіян, може Сирія, Іран та Китай. Про це в коментарі "24 каналу" заявив колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі.

"Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну", — сказав Тафурі.

Він уточнив, що розгортання північнокорейських військ у Росії підтверджує те, що країни-союзники Росії, які є вигнанцями, зокрема КНДР, Іран та Сирія, активно допомагатимуть Кремлю у війні.

"Реальний вплив зі стратегічного погляду, ймовірно, не такий значний. Однак це не означає, що КНДР не має боєздатної армії, але вона надає додаткові війська", — зазначив Тафурі.

За його словами, Росія вже втратила багато військ на території України, тому Північна Корея задовольняє потребу у живій силі.

Крім того, Кім Чен Ин задовольняє потребу Володимира Путіна у тому, щоб показати світу, що у Москви є союзники.

На переконання Тафурі, КНДР також може надати росіянам деякі компоненти та речі, які потрібні для підтримки роботи військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, 30 жовтня CNN повідомив, що Північна Корея "з великою ймовірністю" попросить у Москви передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на солдатів, які залучені у війні проти України.

29 жовтня CNN повідомив, що незначна група військових з КНДР вже перебуває в Україні.