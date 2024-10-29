Незначна група військових з КНДР вже перебуває в Україні — CNN

Число військових з КНДР в Україні, пишуть журналісти, буде збільшуватися залежно від швидкості завершення навчання на Далекому Сході РФ і початку залучення до бойових дій.

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Невелика група північнокорейських військових вже перебуває в Україні. Офіційні особи очікують, що ця кількість зростатиме відповідно до того, як військові КНДР завершуватимуть підготовку на сході Росії та просуватимуться до лінії фронту. Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька співрозмовників у розвідці.

Один зі співрозмовників заявив, що "чимало з них вже задіяні". Інше джерело заявило, що наразі США "поки що" не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже перебувають на території України.

Журналісти пишуть, що за словами посадовців США, наразі незрозуміло, наскільки північнокорейці допоможуть росіянам на полі бою.

"Багато розгорнутих військ є силами спеціального призначення, а оцінки розвідки свідчать про те, що уряд Північної Кореї вважає, що їхні війська мають більшу бойову міць, ніж звичайні російські війська, оскільки вони краще навчені та спеціалізовані", — сказали ЗМІ обізнані із ситуацією чиновники.

Медіа зазначає слова ще одного співрозмовника із західних країн, який сказав, що кількість тих військових з КНДР, які будуть залучені до ведення бойових дій, "може зрости".

"Союзники та партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та активно ділитимуться розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку євроатлантичного та індо-тихоокеанського регіонів і за їх межами", — заявив неназваний західний посадовець.

Залучення військ КНДР проти України — що відомо

Зазначимо, 28 жовтня The New York Times повідомило, що армія КНДР та війська ЗС РФ здійснять контрнаступ у Курській області. За інформацією журналістів, від співпраці КНДР та РФ виграють обидві держави. Доходи Північної Кореї можуть зрости, а Кремль покаже, що має серйозного противника.

Пізніше медіа Південної Кореї написало про 200 колишніх солдатів Північної Кореї, які захотіли воювати на боці України. Як з'ясувалось, вони втекли з КНДР і хотіли б використовувати свій досвід для деморалізації своїх колишніх армійських колег.

29 жовтня іспанське видання El Pais повідомляло, що ЗСУ завдали перших ударів по схованці солдатів КНДР. Проти ЗСУ під Курськом воюють російські новобранці, до яких вже приєднались солдати Північної Кореї. Згідно з даними розвідки, ідеться про п'ятитисячне поповнення, яке об'єдналось із 40-тисячним угрупуванням ЗС РФ.