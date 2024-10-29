Незначительная группа военных из КНДР уже находится в Украине — CNN

Число военных из КНДР в Украине, пишут журналисты, будет увеличиваться в зависимости от скорости завершения обучения на Дальнем Востоке РФ и начала привлечения к боевым действиям.

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Небольшая группа северокорейских военных уже находится в Украине. Официальные лица ожидают, что это количество будет расти в соответствии с тем, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько собеседников в разведке.

Один из собеседников заявил, что "многие из них уже задействованы". Другой источник заявил, что сейчас США "пока" не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.

Журналисты пишут, что по словам чиновников США пока непонятно, насколько северокорейцы помогут россиянам на поле боя.

"Многие развернутые войска являются силами специального назначения, а оценки разведки свидетельствуют о том, что правительство Северной Кореи считает, что их войска имеют большую боевую мощь, чем обычные российские войска, поскольку они лучше обучены и специализированы", — сказали СМИ знакомые с ситуацией чиновники.

Медиа отмечает слова еще одного собеседника из западных стран, который сказал, что количество тех военных из КНДР, которые будут привлечены к ведению боевых действий, "может возрасти".

"Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и активно делятся разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов и за их пределами", — заявил неназванный западный чиновник.

Вовлечение войск КНДР против Украины — что известно

Отметим, 28 октября The New York Times сообщило, что армия КНДР и войска ВС РФ осуществят контрнаступление в Курской области. По информации журналистов, от сотрудничества КНДР и РФ выиграют оба государства. Доходы Северной Кореи могут вырасти, а Кремль покажет, что имеет серьезного противника.

Позже медиа Южной Кореи написало о 200 бывших солдатах Северной Кореи, которые захотели воевать на стороне Украины. Как выяснилось, они сбежали из КНДР и хотели бы использовать свой опыт для деморализации своих бывших армейских коллег.

29 октября испанское издание El Pais сообщало, что ВСУ нанесли первые удары по тайнику солдат КНДР. Против ВСУ под Курском воюют российские новобранцы, к которым уже присоединились солдаты Северной Кореи. Согласно данным разведки, речь идет о пятитысячном пополнении, которое объединилось с 40-тысячной группировкой ВС РФ.