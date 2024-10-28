"Деморализовать войска Ким Чен Ына": группа экс-солдат из КНДР хотят воевать за ВСУ

Бывшие северокорейские бойцы обратились с этим предложением к украинскому президенту. Они заявили, что готова использовать свои внутренние знания военной культуры КНДР, чтобы разрушить политику наемничества Северной Кореи.

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Около 200 военных из Северной Кореи, которые ранее сбежали в Южную Корею, выразили желание отправиться в Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против войск Пхеньяна. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что группа из добровольцев, которые имеют за плечами десятки лет службы в армии КНДР, готова использовать свои внутренние знания северокорейской военной культуры, чтобы подорвать и деморализовать войска Ким Чен Ына.

"Мы ветераны, которые лучше любого понимают военное мышление Северной Кореи", — сказал Ан Чан Иль, перебежчик и руководитель Всемирного института изучения Северной Кореи.

Он выразил готовность группы работать в качестве операторов PSYOP, например, вести трансляции через громкоговоритель, готовить и распространять листовки, а также выступать переводчиками.

Как пишет издание, это предложение отражает гнев, который разделяют более 30 000 перебежчиков из Северной Кореи, которые сейчас проживают в Южной Корее. Они были обеспокоены "агрессией и пренебрежением международным правом" Ким Чен Ына во время отправки войск на помощь России.

"Как бывшие северокорейские солдаты, мы готовы пойти на фронт, вести психологическую войну, спасти этих солдат и разрушить политику наемничества Северной Кореи", — говорится в заявлении добровольцев.

Солдаты уверены, что из-за своего глубокого понимания военной культуры Северной Кореи, могут использовать слабые стороны бойцов КНДР и побудить их сложить оружие.

"Большинство северокорейских солдат, включая элитный спецназ, страдают от недостатка пищи и недоедания. Солдаты, которых вы видите на телевизионных парадах, — это несколько тщательно отобранных — они альфа всего населения", — сказал солдат по имени Ан, который сбежал в 1979 году, после того как к побегу его вдохновили южнокорейские громкоговорители и листовки, когда он служил охранником на передовой.

Ли Минбок, другая ведущая фигура инициативы, обратился непосредственно к Украине, написав открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому через украинское посольство в Сеуле.

"Северокорейские солдаты находятся там, по сути, как наемники, но мы поедем как волонтеры с миссией доброй воли. Просто наше присутствие в Украине может существенно повлиять на моральное состояние северокорейских войск", — сказал он, выразив надежду, что украинское правительство воспримет их предложение.

Напомним, что 28 октября в ЦНС сообщили, что на территории Курской области в РФ находятся уже 3 тысячи бойцов из Северной Кореи. На полигонах, где северокорейские солдаты проходят тренировки, также присутствуют работники посольства КНДР в роли переводчиков и наблюдателей за наемниками.