Перебрасывают ночью, чтобы "не светить": в Курской области уже 3000 бойцов из КНДР, — ЦНС

На полигонах, где северокорейские солдаты проходят тренировки, также присутствуют сотрудники посольства КНДР в роли переводчиков и наблюдателей за наемниками.

Related video

На территории Курской области в РФ находится уже 3 тысячи бойцов из Северной Кореи. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Согласно данным от местных источников, в Курскую область прибыла значительная группа наемников из КНДР. Их количество превышает 3 тысячи, и сейчас они проходят боевое слаживание на местных полигонах. Переброска личного состава происходит преимущественно ночью для сокрытия перемещений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигонах, где северокорейские солдаты проходят тренировки, также присутствуют работники посольства КНДР в роли переводчиков и наблюдателей за наемниками.

Пока что время отправки солдат КНДР на боевые задачи неизвестно, впрочем их позиции уже установлены.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 28 октября заявил, что переданные России северокорейские солдаты были размещены в Курской области, на российской территории, контролируемой украинскими силами.

Также в СНБО прокомментировали отправку "слабых" бойцов КНДР в РФ. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что северокорейских военных, которых будут отправлять на современную войну, за несколько месяцев обкатают в бою.