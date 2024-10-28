Перекидають уночі, щоб "не світити": в Курській області вже 3000 бійців із КНДР, — ЦНС

На полігонах, де північнокорейські солдати проходять тренування, також присутні працівники посольства КНДР у ролі перекладачів і спостерігачів за найманцями.

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На території Курської області в РФ перебуває вже 3 тисячі бійців з Північної Кореї. Про це з посиланням на інформацію, отриману від місцевих жителів, повідомили в Центрі національного спротиву.

"Згідно з даними від місцевих джерел, до Курської області прибула значна група найманців із КНДР. Їхня кількість перевищує 3 тисячі, а зараз вони проходять бойове злагодження на місцевих полігонах. Перекидання особового складу відбувається переважно вночі для приховування переміщень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на полігонах, де північнокорейські солдати проходять тренування, також присутні працівники посольства КНДР у ролі перекладачів і спостерігачів за найманцями.

Поки що час відправки солдатів КНДР на бойові завдання невідомий, втім їхні позиції вже встановлені.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте 28 жовтня заявив, що передані Росії північнокорейські солдати були розміщені в Курській області, на російській території, контрольованій українськими силами.

Також в РНБО прокоментували відправлення "слабких" бійців КНДР до РФ. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що північнокорейських військових, яких відправлятимуть на сучасну війну, за кілька місяців обкатають у бою.