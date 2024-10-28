РФ розгорнула підрозділи з військовими з КНДР у Курській області, — генсек НАТО

Марк Рютте повідомив про дислокацію північнокорейських військовослужбовців після зустрічі з високопоставленим представником розвідслужб Південної Кореї. У понеділок генсек НАТО також зв'яжеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

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Передані Росії північнокорейські солдати були розміщені в Курській області, на російській території, контрольованій українськими силами. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в понеділок, 28 жовтня. Про це повідомляє Politico.

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"Можу підтвердити, що війська Північної Кореї відправили Росії, і що підрозділи збройних сил Північної Кореї розмістили в Курській області", — заявив Рютте репортерам за деякий час після зустрічі з високопоставленим офіційним представником розвідслужби Південної Кореї.

Рютте також заявив, що в понеділок планує зв'язатися з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

Заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про північнокорейських військових в Україні

Нагадаємо, що з'явилася реакція РНБО на повідомлення ЗМІ про відправлення "слабких" бійців КНДР до Росії. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що північнокорейських військових, яких відправлятимуть на сучасну війну, за кілька місяців обкатають у бою.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, армія КНДР разом із російськими військами проводять контрнаступ у Курській області.