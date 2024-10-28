Перші вантажівки з військовими КНДР, ймовірно, вже прибули під Курськ, — Forbes

За інформацією видання, розгортання сил Північної Кореї на території Росії не відображено в документах, що викликає у ворожих військових непорозуміння.

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Перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту у Курській області. Про це повідомляє Forbes з посиланням на перехоплені радіопереговори російських військових.

"Якщо судити з перехоплених російських радіопереговорів, Кремль таємно перекидає північнокорейські війська у напрямку виступу, що утримується Україною в Курській області Росії", — зазначає видання.

У виданні зазначають, що перехоплені переговори, опубліковані Головним управлінням розвідки, схоже, підтверджують те, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на захід Росії.

Перехоплена розмова двох російських військових чиновників стосувалася водія вантажівки КАМАЗ на ім'я Андрій Свериденко, яку зупинили при в'їзді до Курська. Кілька КАМазів були затримані на трасі в Курській області російською військовою поліцією. Одна із вантажівок, щодо якої йшла розмова, мала цивільний номер. Транспортний засіб "не мав бойового призначення", тому військова поліція "занепокоїлася".

Видання також зазначає, що розгортання сил Пхеньяну в Курську не відображено в документах.

"Партія північнокорейських солдатів Свериденко призначалася для 810-ї бригади морської піхоти російського флоту, яка намагається відобразити український наступ на східному краї Курської дуги в районі села Руська Конопелька. Українські безпілотники та артилерія поки що стримують росіян", — додають у виданні.

Там зазначили, що підрозділи морської піхоти відомі своєю жорстокістю і поганою дисципліною. Зокрема, 155-а морська піхотна бригада, дислокована на західному краї Курської дуги, захопила та стратила дев'ятьох українських операторів безпілотників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 25 жовтня розповідав, коли очікується застосування Росією північнокорейських бійців на передовій. Перші військові з КНДР будуть залучені у зоні бойових дій вже 27–28 жовтня.

В неділю, 27 жовтня, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Північна Корея де-факто бере участь у повномасштабній війні з Україною. Участь армії КНДР у бойових діях змінює сценарій і сенс усього протистояння,