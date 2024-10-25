"Очевидний ескалаційний крок": Зеленський назвав дату, коли війська КНДР вступлять у бої

Президент наголосив, що днями світ може переконатись, чого насправді хоче Кремль. Володимир Зеленський закликав світових лідерів до "сильної реакції".

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Президент Володимир Зеленський 25 жовтня розкрив дати, в які очікується застосування Росією північнокорейських бійців на передовій. Про це відомо з його публікації за результатами доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За даними української розвідки, перші військові з КНДР будуть залучені у зоні бойових дій вже 27–28 жовтня.

"Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу", — підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, що йдеться не про "заплющені очі" та "розгублені коментарі", а відчутний тиск на РФ і КНДР.

Ситуація на фронті

Зі слів Зеленського, особлива увага командування прикута до Покровського, Курахівського та Лиманського напрямків. У Донецькій області "важко", але Сили оборони тримають позиції й роблять максимум для знищення ворога.

Також триває Курська операція. Президент повідомив, що українські сили реалізовують завдання.

"Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", — запевнив він.

Нагадаємо, ймовірне залучення армії КНДР до боїв в Україні назвав "кроком до ескалації" навіть лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Він переконаний, що Кремль на це не піде.

Республіканець та голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що Вашингтону в разі вступу військ КНДР у війну в Україні слід розглянути можливість прямого військового втручання.