Щойно увійдуть в Україну: у США просять вжити "військових заходів" проти КНДР

Голова Комітету з розвідки США Майк Тернер запропонував розглянути можливість прямого військового втручання, якщо північнокорейські війська візьмуть участь у війні в Україні. На його думку, участь Північної Кореї стане "червоною лінією" для США.

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Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер (Республіканська партія, штат Огайо) заявив, що Сполученим Штатам слід розглянути можливість прямого військового втручання, якщо північнокорейські війська вступлять у війну в Україні. Про це 24 жовтня повідомляє американське видання The Hill.

У середу Білий дім підтвердив інформацію про те, що щонайменше 3000 північнокорейських військових проходять навчання на військових базах на сході Росії, й існує ймовірність, що їх відправлять на фронт в Україну для участі в бойових діях на боці російських військ. Міністр оборони США Ллойд Остін також заявив, що у Пентагона є докази присутності північнокорейських солдатів на території РФ.

"Адміністрація Байдена-Гарріс має ясно дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт — це червона риска для Сполучених Штатів. Якщо північнокорейські війська вторгнуться на суверенну територію України, Сполучені Штати мають серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових заходів проти північнокорейських військ", — цитує видання Тернера.

За словами представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, з початку жовтня Північна Корея направила понад 3 000 солдатів на схід Росії. Вони прибули в порт Владивосток на кораблях із району Вонсан у Північній Кореї, а потім їх направили на три військові бази в східній частині країни, де вони проходять базову бойову підготовку.

"Ми не можемо з упевненістю сказати, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях, але така ймовірність викликає серйозні побоювання", — заявив Кірбі. Він також додав, що після завершення підготовки солдати можуть бути перекинуті на захід Росії для участі в боях проти українських військ, що стане свідченням відчаю Росії в її війні проти України.

Як зазначає видання, загроза участі північнокорейських військ у бойових діях посилила тиск на США з вимогою зняти обмеження на використання Україною далекобійних озброєнь. Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до Вашингтона з проханням дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по російських об'єктах.

Майк Тернер підтримав цей заклик, критикуючи адміністрацію Байдена за обмеження. "Якщо північнокорейські війська нападуть на Україну з російської території, Україна повинна мати право використовувати американську зброю для відповіді", — заявив він.

Однак Кірбі наголосив, що поки ще занадто рано робити висновки про можливі наслідки присутності північнокорейських солдатів на полі бою.

"Ми не знаємо, чи братимуть вони участь у бойових діях, і якщо братимуть, то в якому масштабі", — сказав він, додавши, що США продовжать уважно стежити за ситуацією та посилюватимуть підтримку Києва.

КНДР передала РФ свої війська

18 жовтня український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, де, як стверджується, солдати з КНДР отримують спорядження. Ці кадри, за їхніми даними, були зняті на Сергіївському полігоні в Примор'ї за 48 годин до публікації.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР планує спрямувати 12 тисяч військових в Україну, включно зі спецпідрозділами.

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23 жовтня проєкт ГУР "Хочу жити" оприлюднив відеоролик корейською мовою, у якому закликає солдатів КНДР не повторювати долю російських військових, загиблих в Україні, і здаватися в полон.

Також 23 жовтня в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вперше офіційно підтвердили, що солдати з Північної Кореї прибули до Росії. Глава оборонного відомства США Ллойд Остін зазначив, що поки що точно невідомо, чим солдати займаються в РФ.

24 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що військові КНДР у разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російські.