Україна по шию у світовій війні: Буданов розкрив деталі угоди між КНДР та Росією

За даними ГУР, північнокорейських бійців збираються перекидати у Курську область вже до кінця місяця. Генерал Кирило Буданов наголосив, що в України є партнери, а Росія має союзників.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, скільки своїх бійців відправила у Росію КНДР та що отримала натомість. Про це йдеться у матеріалі The Economist від 22 жовтня.

Буданов розповів, що північнокорейські солдати проходять навчання на чотирьох полігонах у Хабаровському краї та на далекому сході РФ. З його слів, у країну-агресорку були відправлені щонайменше 500 офіцерів та три генерали з КНДР.

За даними розвідки, 2600 військових з Північної Кореї планують перекинути для боїв у Курську область Росії до кінця жовтня. Водночас неназваний високопоставлений чиновник НАТО не зміг підтвердити цю інформацію, зауваживши, що альянс ще не бачить ознак "широкомасштабного" руху.

Окрім того, КНДР вже є великим постачальником зброї для РФ. Буданов повідомив, що постачання, які розпочалися ще наприкінці 2022 року, вже досягли темпів у 2,8 мільйона снарядів на рік. Це лише на 100 тисяч менше за обсяги власного виробництва у Росії.

З кінця 2023 року Північна Корея передала низку балістичних ракет і пускові системи, які обслуговуються північнокорейськими екіпажами. Зібрані здебільшого зі старих компонентів ракети не можуть похизуватись стабільними бойовими характеристиками. Однак ворог регулярно застосовує їх для обстрілів, прагнути хаосу в українських містах.

Генерал розповів, що в обмін на особовий склад і ракети КНДР отримала кошти й нові технології. РФ допомагає союзниці обходити санкції та зміцнити ядерний потенціал. Зокрема, зі слів Буданова, Кремль передає Північній Кореї деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

"У нас є партнери, у них є союзники", — підкреслив він.

Голова розвідки попередив, що Україна вже по шию у світовій війні. Однак, за його оцінкою, як і в перші дні Другої світової війни, поки це "не всі бачать".

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов раніше спрогнозував, що перші війська КНДР підсилять ворога на Курському напрямку вже 23 жовтня.

У мережі вже публікували кадри з північнокорейськими військовими, направленими в Росію. Зокрема, одне з відео підтвердило присутність іноземних солдатів у Приморському краї.