"Красунчики-союзники": у мережі показали військових КНДР у Приморському краї (відео)

На оприлюднених кадрах, імовірно, військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка. Цей казармовий комплекс відкрили у липні 2022.

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У мережі з'явились нові факти, що підтверджують присутність північнокорейських військових у Приморському краї Російської Федерації. Видання ASTRA геолокалізувало відео, на якому, як стверджується, зафіксовано прибуття солдатів з Північної Кореї на військову базу.

За попередніми даними, йдеться про військову частину 44980 127-ї мотострілецької дивізії, що розташована в селищі Сергіївка Приморського краю.

"Приїхали союзники-красені з Північної Кореї. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", — говорить якутською мовою автор відео.

За даними ASTRA, казармений комплекс, який зображений на кадрах, є найновішим у регіоні. Його відкрили в липні 2022 року.

Війська КНДР на території РФ

Нагадаємо, 18 жовтня аналітичний проєкт "КіберБорошно" також вказував на Сергіївку як місце, де, ймовірно, тренуються північнокорейські військові. Найманців з Пхеньяну готують на полігонах біля Хабаровська, Уссурійська, Благовєщенська та Владивостока.

18 жовтня український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, де, як стверджується, солдати з КНДР отримують спорядження. Ці кадри, за їхніми даними, були зняті на Сергіївському полігоні в Примор'ї за 48 годин до публікації.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР планує направити 12 тисяч військових в Україні, включаючи спецпідрозділи.