"Красавчики-союзники": в сети показали военных КНДР в Приморском крае (видео)

На обнародованных кадрах, вероятно, военная часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка. Этот казарменный комплекс открыли в июле 2022 года.

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В сети появились новые факты, подтверждающие присутствие северокорейских военных в Приморском крае Российской Федерации. Издание ASTRA геолокализировало видео, на котором, как утверждается, зафиксировано прибытие солдат из Северной Кореи на военную базу.

По предварительным данным, речь идет о воинской части 44980 127-й мотострелковой дивизии, расположенной в поселке Сергеевка Приморского края.

"Приехали союзники-красавцы из Северной Кореи. Надеюсь, война на этом закончится", — говорит на якутском языке автор видео.

По данным ASTRA, казарменный комплекс, который изображен на кадрах, является самым новым в регионе. Его открыли в июле 2022 года.

Войска КНДР на территории РФ

Напомним, 18 октября аналитический проект "КиберБорошно" также указывал на Сергеевку как место, где, вероятно, тренируются северокорейские военные. Наемников из Пхеньяна готовят на полигонах возле Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска и Владивостока.

18 октября украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, где, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Эти кадры, по их данным, были сняты на Сергеевском полигоне в Приморье за 48 часов до публикации.

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР планирует направить 12 тысяч военных в Украину, включая спецподразделения.