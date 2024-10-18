Кадрам не больше 72 часов: солдат КНДР экипируют в форму ВС РФ (видео)

Центр страткома и информбезопасности утверждает, что видео было снято на военной базе на Дальнем Востоке, которая находится неподалеку от границы с КНДР.

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В соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как в российской военной части раздают военную форму солдатам КНДР. Видео было опубликовано в Twitter/X SPRAVDI — Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Солдаты КНДР на российской военной базе

В 30-секундном видео показано, как длинная шеренга солдат из Северной Кореи получает военное обмундирование, вещмешки и, видимо, аптечки, после они расписываются за полученное. Одновременно в кадре оказывается не менее 50 человек. Также можно заметить, что солдаты из КНДР заметно ниже российских.

Сообщается, что видео снято на Сергеевском полигоне в России. Ранее там было снято видео тренировки северокорейских солдат.

Солдаты КНДР на российском полигоне

Полигон находится в приморском селе Сергеевка между Уссурийском и российско-китайской границей. Рядом с местом съемки также располагается жилищно-коммунальная служба 2/2 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России.

Известно, что в Сергеевке базируется 127-я мотострелковая дивизия. Полигон часто задействуют для учений, в частности иностранных войск. Именно на нем проходили учения "Восток-2022", в которых участвовали представители армий 13 стран, в том числе из Китая, Монголии и Индии. Последние мероприятия, о которых было известно, проходили на полигоне в конце сентября 2024 года в рамках совместных учений России и Лаоса "ЛаРос".

Приморский край, где находится Сергеевский полигон, граничит и с КНДР.

Напомним, ранее Фокус писал, что Северная Корея направляет 1500 спецназовцев с поддельными российскими паспортами на войну в Украину. По утверждениям представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), в ближайшее время Пхеньян отправит и другие подразделения, по неподтвержденным данным их число может достигать 12 000 солдат. NIS сообщает, что северокорейские офицеры уже находятся на территории восточной Украины. Развертывание военного персонала — это значительное расширение поддержки Москвы со стороны Пхеньяна, который уже предоставил большое количество боеприпасов и ракет.