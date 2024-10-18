1500 спецназовцев КНДР получили поддельные документы жителей Якутии и Бурятии, — разведка (фото)

По данным южнокорейского разведведомства, солдатам Северной Кореи выдали российскую униформу и оружие, а также поддельные документы жителей Якутии и Бурятии.

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В пятницу стало известно, что военные Северной Кореи были отправлены в помощь российской армии на передовой в Украине. 1500 северокорейских бойцов из спецподразделений прибыли в российский порт Владивосток между 8 и 13 октября. Об этом сообщается на сайте Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Сообщается, что сейчас северокорейцы проходят подготовку.

"Солдат Северной Кореи, как ожидается, отправят на передовую как только они пройдут тренировочные занятия для адаптации, — сообщила разведка Сеула. Ожидается, что российская армия в дальнейшем пополнится и дополнительными военнослужащими Севера.

Российские корабли перебрасывают северокорейские войска в Восточном море

Российские корабли перебрасывают северокорейские войска в Восточном море

По данным NIS, солдатам КНДР выдали российскую униформу и оружие, а также поддельные документы жителей Якутии и Бурятии.

Внешний облик уроженцев Якутии и Бурятии, под которых маскируют северокорейских военных

"Судя по всему, они маскируются под российских солдат, чтобы скрыть то, что их разместят а поле боя" — сообщила разведка Южной Кореи.

Военный объект в Хабаровске, где, по оценкам, 240 северокорейских военнослужащих находились 16 октября

Военный объект, расположенный в Уссурийске Приморского края (на плацу собралось около 400 северокорейцев, 16 октября)

Разведведомство также опубликовало спутниковые снимки, на которых видно то, что авторы публикации назвали передвижениями кораблей российского флота возле порта Северной Кореи и предполагаемое скопление северокорейцев. Снимки сделаны на территории российских дальневосточных городов Уссурийск и Хабаровск.

Напомним, что Залужный рассказал о потерях украинцев во время войны. Упомянул о 30 тысячах погибших и ста тысячах раненых.

Также сообщалось, что, по словам Зеленского, Северная Корея передает Путину не только оружие, но и личный состав для войны.