Десятки и сотни тысяч: Залужный рассказал о потерях украинцев во время войны (видео)

Несмотря на потери, украинцы продолжают борьбу, подчеркнул эксголовком ВСУ. Он отметил, что в войне на стороне России теперь выступают Китай, Северная Корея и Иран.

Related video

На российско-украинской войне погибли более 30 тысяч человек, сотни тысяч получили ранения. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне 17 октября.

"Более 30 тысяч человек уже погибли. Сотни тысяч получили ранения, но мы продолжаем бороться. Этот факт, пожалуй, является главным доказательством того, что мы украинцы стремимся жить в цивилизованном западном мире", — отметил он.

Посол добавил, что Китай, Северная Корея и Иран объединились против Украины. Они встали на сторону России в войне против Украины, даже не зная, где она находится.

"Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня секрет, что вокруг России объединились Китай, Северная Корея и Иран? Считают ли кто-то, что они объединились против Украины? Если да, то пусть я буду первым, кто сомневается. Большинство в этих странах даже не знает, где находится Украина", — отметил Валерий Залужный.

Дипломат подчеркнул, что в мире есть страны, которым удалось выйти из авторитарных империй и режимов. Одни присоединились к коллективному Западу, некоторые продолжают свою борьбу за присоединение к цивилизованному миру, при этом сохраняют опасность утраты собственной независимости, а Грузия Беларусь уже потеряли формальную независимость. Украина в результате яростного сопротивления России и собственной нерешительности оказалась в войне за собственную независимость от авторитарной империи.

"Мы должны быть уверены, что хотя бы 100 лет на Украину никто не нападет. Мы хотим иметь гарантию собственной безопасности для себя и своих детей", — заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он отметил, что это возможно, если Украина вступит в НАТО. Валерий Залужным упомянул о спорности военных возможностей НАТО, однако, по его словам, "альтернативы сегодня нет".

Напомним, 5 октября Валерий Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста. Он отметил, что граждан 18-25 летнего возраста нужно максимально беречь, потому что у них "ментальность совсем другая".

К слову, в среду, 16 октября, эксголовком показал свежее фото с женой. Селфи был сделан во время прогулки в Лондоне.