"Это совсем другие люди": Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

По словам бывшего главкома ВСУ, граждан 18-25 летнего возраста нужно максимально беречь, потому что у них "ментальность совсем другая".

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Чрезвычайный полномочный посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст. Об этом он сказал на встрече с украинскими студентами в Лондоне, сообщают "Буквы".

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, возрастная категория 18-25 лет — это будущее Украины. Снижать мобилизационный возраст можно только в крайнем случае.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", — убежден Залужный.

Чрезвычайный полномочный посол в Великобритании также высказался относительно военных старшего возраста.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", — рассказал экс-глава.

Напомним, 4 октября адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник заявили, что принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается.

23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.