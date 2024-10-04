Мобилизация мужчин старше 50 лет: что изменилось в правилах призыва

Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объяснили, что в октябре мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет будет происходить только среди тех, кто владеет дефицитными военными специальностями.

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В Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Ранее такая категория военнообязанных подлежала общей мобилизации. Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник в комментарии "УНИАН" заявили, что принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается.

В октябре мобилизация мужчин старше 50 лет будет происходить только среди тех, кто владеет дефицитными военными специальностями. Для таких лиц должно быть выдано отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба, которое должно содержать всю необходимую информацию и быть вручено лично.

В то же время эта директива, как и любая другая, не имеет силы закона и не может заменить законодательные нормы, а носит лишь рекомендательный характер. Генштаб не имеет полномочий сужать или расширять действие норм законодательства. Чтобы это положение стало обязательным на практике, Верховная Рада должна внести изменения в соответствующие законы, в частности в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Когда мужчины старше 50 лет могут быть освобождены от мобилизации

Сейчас законодательные основания для освобождения от мобилизации после 50 лет остаются неизменными:

непригодность по состоянию здоровья, подтвержденная решением военно-врачебной комиссии (ВВК);

осуждение к лишению свободы;

зачисление в оперативный резерв;

достижение максимального возраста пребывания на военной службе.

Чтобы сняться с учета, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), подать заявление и предоставить документ, подтверждающий наличие оснований для исключения.

Напомним, 23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

25 сентября командование Сухопутных войск заявило, что уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.