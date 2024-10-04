Мобілізація чоловіків старше 50 років: що змінилося в правилах призову

Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник пояснили, що у жовтні мобілізація чоловіків віком 50-60 років відбуватиметься тільки серед тих, хто володіє дефіцитними військовими спеціальностями.

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В Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків віком від 50 до 60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Раніше така категорія військовозобов'язаних підлягала загальній мобілізації. Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник у коментарі "УНІАН" заявили, що примусова мобілізація чоловіків віком 50-60 років забороняється.

У жовтні мобілізація чоловіків старше 50 років відбуватиметься тільки серед тих, хто володіє дефіцитними військовими спеціальностями. Для таких осіб має бути видано окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу, яке повинно містити всю необхідну інформацію і бути вручено особисто.

Водночас ця директива, як і будь-яка інша, не має сили закону і не може замінити законодавчі норми, а носить лише рекомендаційний характер. Генштаб не має повноваження звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Щоб це положення стало обов'язковим на практиці, Верховна Рада має внести зміни до відповідних законів, зокрема до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Коли чоловіки старше 50 років можуть бути звільнені від мобілізації

Наразі законодавчі підстави для звільнення від мобілізації після 50 років залишаються незмінними:

непридатність за станом здоров’я, підтверджена рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК);

засудження до позбавлення волі;

зарахування до оперативного резерву;

досягнення максимального віку перебування на військовій службі.

Щоб знятися з обліку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК), подати заяву та надати документ, який підтверджує наявність підстав для виключення.

Нагадаємо, 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише щодо чоловіків з 25 до 49 років.

25 вересня Командування Сухопутних військ заявило, що уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.