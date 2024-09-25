У Сухопутних військах заявили, що видали директиву щодо уточнення віку мобілізації громадян

У командуванні наголосили, що вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки українських ресурсів і планів.

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Командування Сухопутних військ заявило, що уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Про це написали на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

У повідомленні сказано, що рішення, ухвалені, зокрема, з метою зниження суспільної напруги, оформлено в установленому порядку та доведено до певних військових частин для службового користування.

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"Однак органи військового управління обмежені в коментуванні питань, спрямованих на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів і планів", — зазначили в Командуванні Сухопутних військ.

У повідомленні також сказано, що Командування Сухопутних військ розуміє бажання "окремих публічних осіб" поширювати інформацію такого змісту для посилення власного впливу.

"Але це не на користь спільної справи боротьби проти агресора", — сказано в повідомленні.

"Насамперед, хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно приєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу. Ворог прийшов до нас зі зброєю. І ми повинні здолати його зі зброєю! Це єдиний шлях до Перемоги!" — заявили в Командуванні Сухопутних військ.

Зазначимо, що нардеп Олексій Гончаренко раніше писав про те, що військовозобов'язані віком від 18 до 25 років, які втратили статус обмежено придатних, не мобілізуватимуться до лав ЗСУ. Районні та обласні територіальні центри комплектування отримали директиву українського командування щодо призову молоді до 25 років і громадян, старших за 50 років.

Також нагадаємо, що адвокат Тетяна Даниленко пояснила, що співробітники ТЦК мають повноваження розглядати справи про адміністративні порушення, пов'язані з мобілізацією, і накладати штрафи. Військовозобов'язаний може отримати штраф навіть без особистої присутності. Його необхідно сплатити протягом 15 днів, інакше його розмір подвоїться і виконавча служба примусово стягне кошти.