В Сухопутных войсках заявили, что издали директиву по уточнению возраста мобилизации граждан

В командовании подчеркнули, что свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке украинских ресурсов и планов.

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Командование Сухопутных войск заявило, что уточнили некоторые вопросы о призыве за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий. Об этом написали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

В сообщении сказано, что решения, принятые в том числе с целью снижения общественных напряжений, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования.

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"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", — отметили в Командовании Сухопутных войск.

В сообщении также сказано, что Командование Сухопутных войск понимает желание "отдельных публичных лиц" распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния.

"Но это не в пользу общего дела борьбы против агрессора", — сказано в сообщении.

"Прежде всего, хотим заметить, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить нашу Победу. Враг пришел к нам с оружием. И мы должны одолеть его с оружием! Это единственный путь к Победе!" — заявили в Командовании Сухопутных войск.

Отметим, что нардеп Алексей Гончаренко ранее писал о том, что военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, которые потеряли статус ограниченно годных, не будут мобилизоваться в ряды ВСУ. Районные и областные территориальные центры комплектования получили директиву украинского командования по призыву молодежи до 25 лет и граждан старше 50 лет.

Также напомним, что адвокат Татьяна Даниленко объяснила, что сотрудники ТЦК имеют полномочия рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с мобилизацией, и накладывать штрафы. Военнообязанный может получить штраф даже без личного присутствия. Его необходимо оплатить в течение 15 дней, иначе его размер удвоится и исполнительная служба принудительно взыщет средства.