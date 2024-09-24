Секретные директивы "сверху": что не так с запретом мобилизации мужчин 50-60 лет

Якобы запрет на принудительную мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет вызвал неоднозначную реакцию общества. Директива идет вразрез с законом о мобилизации, который обязывает всех мужчин быть на учете в ТЦК. Фокус разбирался, получат ли возрастные призывники больше прав.

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Всеобщая мобилизация в Украине могла претерпеть некоторые изменения: мужчины возрастом от 50 до 60 лет якобы попадают под другие критерии. Их мобилизуют только по отдельному распоряжению Генштаба ВСУ, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Свои слова он доказывает директивой командования Сухопутных войск (КСВ) на оперативные командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19 сентября 2024. В пункте 1 директивы указано не призывать мужчин с 18 до 25 лет, а возрастные военнообязанные подлежат мобилизации только по отдельному распоряжению. Документ уже пришел в областные и районные ТЦК, утверждает Гончаренко.

"Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которую нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", — добавляет политик.

При этом копию документа он не показывал. В общении с Фокусом Гончаренко подтвердил, что такая директива существует, но не в открытом доступе, так как она загрифована. Документ является секретным и за распространение его копии полагается тюремный срок.

"Я видел документ собственными глазами. Соглашусь, что вещи, которые касаются жизней сотен тысяч людей должны подробно объясняться обществу. Если этого не делает Минобороны, значит сделаю я. Все что касается мобилизации, следует разъяснять, это очевидная аксиома", — подчеркнул нардеп.

Касательно процесса "бусификации" нардеп говорит, что если человек не является уклонистом, принудительно доставлять его в ТЦК незаконно. Другая история с людьми, которые прячутся и игнорируют повестки: вместе с полицией военкомы вправе его задержать и доставить в ТЦК принудительно, что прописано в законе о мобилизации.

Негласные запреты на мобилизацию: что говорят в военных кругах?

Опрошенные Фокусом представители украинского командования подвергли сомнению данные, озвученные Гончаренко. Вышеупомянутой директивы нет в открытом доступе и обычному украинцу будет трудно доказать сотрудникам ТЦК свою правоту.

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил в комментарии Фокусу, что подобные директивы и распоряжения являются служебными документами, поэтому у него нет полномочий их комментировать.

"Могу только посоветовать обратиться за комментарием к командованию Сухопутных войск", — сказал он.

Представители КСВ отказались отвечать на вопросы по "тайной" директиве и попросили направить официальный запрос.

СМИ со ссылкой на источники писали, что далеко не все ТЦК получили эту директиву. Есть военкоматы, которые уже получили документ, но еще не все сотрудники с ним ознакомлены. По словам источников, негласный запрет на мобилизацию парней до 25 лет в Украине существует давно. Забирать в армию граждан 50+ также негласно запрещают уже некоторое время.

"Директива означает, что командование сухопутных войск (КСВ) пока приказало не призывать мужчин до 25 и после 50 лет. В любое время командование может отменить ее, но если это произойдет на законодательном уровне, это уже не будет решение КСВ, Генштаба или еще кого-то", — рассказали собеседники "Телеграфа".

Омоложение армии: для чего это делается?

Видимо, в Киеве пытаются идти по пути омоложения армии. Не секрет, что в большинстве случаев физическое состояние мужчин старше 50 лет хуже, чем у молодых парней, считает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сведения (о наличии директивы КСВ для мужчин от 50 до 60 лет, — ред.) до конца не верифицированы и лучше дождаться пояснений от Генштаба ВСУ или КСВ. Тема весьма чувствительна и разделяет украинское общество: почему тот, кому 49 призывается, а с 50 лет — уже нет? Тут работает принцип: не знаешь что делать, поступай по закону", — поделился мнением аналитик в разговоре с Фокусом.

Селезнев подчеркивает, что изначально нужно внести изменения в закон о мобилизации, предполагающий всеобщий набор в армию мужчин от 18 до 60 лет. Тайные директивы не могут менять столь серьезные вещи.

Подход омолаживания армии, как говорит эксперт, в принципе верный, но он зависит от реализации задач президента Украины по совершенствованию работы учебных центров ВСУ. В этой области имеются большие проблемы, и увольнение главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко после его доклада на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах, является тревожным знаком.

"Изменения предусматривают здравую реакцию на критику и если учебные центры ВСУ плохо работают, неважно, отправлять в армию 18-ти или 60-летних. Неподготовленных сразу убивают", — заключает эксперт.

Напомним, в Украине хотят напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года, Министерству обороны выделят на это почти 72 миллиона гривен. Отчеты о тратах военным чиновникам нужно подать Минэкономики, Минфину и Государственной казначейской службе.

Народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин ранее говорил о рисках отправки на войну 20-летних. Украина по уровню рождаемости на последнем месте в мире, поэтому инициатива вызовет еще больший удар с демографической точки зрения.