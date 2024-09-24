Цена одной — почти 20 гривен: Кабмин выделил более 71 млн гривен на печать повесток, — СМИ

Журналисты получили доступ к выписке из пояснительной записки Минэкономики по печати повесток, которые будут рассылать украинцам по почте. Правительство планирует печатать таких по 300 тысяч в месяц.

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В Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца года. Это обойдется в более 71 миллион гривен. Детали 24 сентября сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на документы, которые журналисты получили в распоряжение.

"3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направления указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров 24 сентября. Из пояснительной записки Минэкономики известно, что в месяц планируют печатать 300 тысяч повесток. Средства на это поручили выделить из резервного фонда госбюджета.

Отчет об использовании денег должны подать Минэкономики, Минфину и Государственной казначейской службе. Установленный "дедлайн" — 28 декабря 2024 года.

"Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями", — передали в СМИ.

Из обнародованного документа известно, что цена одного "комплекта продукции" составляет 19 гривен 80 копеек. Он включает повестку, вложенную в конверт с самоклеящимся ярлыком для рекомендательного письма и приклеенное на обратной стороне уведомление о вручении этого письма.

Выдержка из пояснительной записки к распоряжению за подписью главы Минэкономики Юлии Свириденко Фото: Украинская правда

На момент публикации материала вице-премьер Юлия Свириденко, подпись которой стоит на документах, официально не комментировала информацию о выделении более 71 млн гривен на печать повесток.

Напомним, юрист Марина Бекало рассказала, какое наказание грозит украинцам, которые не получили отправленную по почте повестку, и как себя уберечь от такой ситуации.

20 сентября руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщал, что военнообязанным отправили уже около тысячи повесток. Он отметил, что "дальше будет".