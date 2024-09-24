Ціна однієї — майже 20 гривень: Кабмін виділив понад 71 млн гривень на друк повісток, — ЗМІ

Журналісти отримали доступ до витягу з пояснювальної записки Мінекономіки щодо друку повісток, які розсилатимуть українцям поштою. Уряд планує друкувати таких по 300 тисяч в місяць.

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В Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця року. Це обійдеться у понад 71 мільйон гривень. Деталі 24 вересня повідомили у виданні "Українська правда" з посиланням на документи, які журналісти отримали в розпорядження.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення", — зазначено у витягу з пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів 24 вересня. З пояснювальної записки Мінекономіки відомо, що на місяць планують друкувати 300 тисяч повісток. Кошти на це доручили виділити з резервного фонду держбюджету.

Звіт про використання грошей мають подати Мінекономіки, Мінфіну та Державній казначейській службі. Встановлений "дедлайн" — 28 грудня 2024 року.

"Централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами", — передали у ЗМІ.

З оприлюдненого документа відомо, що ціна одного "комплекту продукції" складає 19 гривень 80 копійок. Він включає повістку, вкладену у конверт з самоклейним ярликом для рекомендаційного листа та приклеєне на зворотній стороні повідомлення про вручення цього листа.

Витяг з пояснювальної записки до розпорядження за підписом голови Мінекономіки Юлії Свириденко Фото: Українська правда

На момент публікації матеріалу віцепрем'єрка Юлія Свириденко, підпис якої стоїть на документах, офіційно не коментувала інформацію про виділення понад 71 млн гривень на друк повісток.

Нагадаємо, юристка Марина Бекало розповіла, яке покарання загрожуватиме українцям, які не отримали відправлену поштою повістку, та як себе вберегти від такої ситуації.

20 вересня керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомляв, що військовозобов’язаним відправили вже приблизно тисячу повісток. Він зазначив, що "далі буде".