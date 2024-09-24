Проблеми з повістками "Укрпоштою": які наслідки втрати або затримки листів

Якщо рекомендований лист загубиться через помилки поштових служб або пошкодження поштової скриньки — це може призвести до непорозумінь із ТЦК.

Related video

Минулого тижня з’явилася інформація про автоматичне розсилання приблизно 6 тисяч повісток військовозобов'язаним через "Укрпошту". Пізніше оператор поштового зв'язку уточнив, що ця цифра не відповідає дійсності й насправді було розіслано близько тисячі повісток. Адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН" пояснила дії ТЦК у випадках, коли лист адресата не знайшов.

За її словами, ТЦК керуватиметься інформацією, наданою "Укрпоштою". Якщо там буде позначено, що військовозобов’язаний не перебував за місцем проживання або відмовився від отримання листа, це вважатиметься фактом вручення повістки. Навіть якщо особа не отримала лист через пошкоджену поштову скриньку чи не прийшла на пошту, для ТЦК це не буде поважною причиною.

Бекало зазначає, що в деяких випадках людина може взагалі не отримати повістку, але це не звільняє її від можливих правових наслідків. Наприклад, ТЦК може скласти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, яка набирає чинності через 10 днів і передається до виконавчої служби. Після цього можливе відкриття виконавчого провадження та накладення арештів на банківські рахунки.

Не ухилявся, але повістку не отримував: що робити

За словами адвокатки, військовозобов’язаний має право на оскарження постанови. Відповідна особа може довести, що її поштова скринька була пошкоджена не з її вини. Це можна підтвердити документально, склавши акт з представниками ОСББ або ЖЕКу, а також подати скаргу до "Укрпошти" про ненадходження повідомлення.

Якщо рекомендований лист йшов занадто довго і повістка була отримана із запізненням, військовозобов’язаний має право звернутись до ТЦК із поясненням, що терміни порушені не з його вини. За словами Марини Бекало, варто запросити дані про відправлення та доставку листа у "Укрпошти", щоб підтвердити свою правоту.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розказав, кому можуть надіслати повістку поштою.

Раніше юристка Орися Швець пояснила, чи мають право співробітники ТЦК затримувати військовозобов'язаних на вулиці.