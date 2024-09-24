Проблемы с повестками "Укрпочтой": какие последствия потери или задержки писем

Если заказное письмо потеряется из-за ошибок почтовых служб или повреждения почтового ящика — это может привести к недоразумениям с ТЦК.

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На прошлой неделе появилась информация об автоматической рассылке около 6 тысяч повесток военнообязанным через "Укрпочту". Позже оператор почтовой связи уточнил, что эта цифра не соответствует действительности и на самом деле было разослано около тысячи повесток. Адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН" объяснила действия ТЦК в случаях, когда письмо адресата не нашло.

По ее словам, ТЦК будет руководствоваться информацией, предоставленной "Укрпочтой". Если там будет обозначено, что военнообязанный не находился по месту жительства или отказался от получения письма, это будет считаться фактом вручения повестки. Даже если лицо не получило письмо из-за поврежденного почтового ящика или не пришло на почту, для ТЦК это не будет уважительной причиной.

Бекало отмечает, что в некоторых случаях человек может вообще не получить повестку, но это не освобождает его от возможных правовых последствий. Например, ТЦК может составить постановление о привлечении к административной ответственности, которое вступает в силу через 10 дней и передается в исполнительную службу. После этого возможно открытие исполнительного производства и наложение арестов на банковские счета.

Не уклонялся, но повестку не получал: что делать

По словам адвоката, военнообязанный имеет право на обжалование постановления. Соответствующее лицо может доказать, что его почтовый ящик был поврежден не по его вине. Это можно подтвердить документально, составив акт с представителями ОСМД или ЖЭКа, а также подать жалобу в "Укрпочту" о непоступлении сообщения.

Если заказное письмо шло слишком долго и повестка была получена с опозданием, военнообязанный имеет право обратиться в ТЦК с объяснением, что сроки нарушены не по его вине. По словам Марины Бекало, стоит запросить данные об отправке и доставке письма у "Укрпочты", чтобы подтвердить свою правоту.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, кому могут прислать повестку по почте.

Ранее юрист Арина Швец объяснила, имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать военнообязанных на улице.