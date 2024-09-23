Имеют ли право работники ТЦК задерживать на улице: объяснение юриста

Задержанное лицо имеет право на адвоката и не давать объяснения, но если нет протокола об административном задержании, то гражданин не считается задержанным, объясняет юрист.

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В Украине группы оповещения ТЦК имеют право только проверять документы военнообязанных, но не задерживать. Такие полномочия имеют только работники полиции и только если для этого есть основания. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала юрист Арина Швец.

По ее словам, задержание группой оповещения ТЦК является законным только, если такое задержание осуществляет работник правоохранительных органов. Кроме этого, должны быть основания.

"Допустим, у вас нет военно-учетного документа. Также если вам вручали повестку, а вы от нее отказались, вас могут задержать. Или вы отказались проследовать в ТЦК, у вас были выявлены какие-то нарушения, например, несхождение данных в "Резерв+" или вы находитесь в розыске", — говорит Швец.

Она подчеркнула, что такое задержание может осуществлять только работник полиции. Он должен составить протокол об административном задержании.

"Вы должны понимать, что вы имеете право на адвоката, право не давать объяснения, и опять же понимать, что если нет протокола об административном задержании, вы не считаетесь лицом, которое является задержанным", — проинформировала правозащитница.

Напомним, что 30 августа в соцсетях появилось видео драки между военкомами и нетрезвым мужчиной. В ТЦК объяснили, что у мужчины попросили показать военно-учетные документы, их не было в наличии, зато начались оскорбления и потасовка.