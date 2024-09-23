Чи мають право працівники ТЦК затримувати на вулиці: пояснення юристки

Затримана особа має право на адвоката і не давати пояснення, але якщо немає протоколу про адміністративне затримання, то громадянин не вважається затриманим, пояснює юристка.

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В Україні групи оповіщення ТЦК мають право лише перевіряти документи військовозобов'язаних, але не затримувати. Такі повноваження мають лише працівники поліції і лише якщо для цього є підстави. Про це в коментарі Новини.LIVE сказала юристка Орися Швець.

За її словами, затримання групою оповіщення ТЦК є законним лише, якщо таке затримання здійснює працівник правоохоронних органів. Окрім цього, мають бути підстави.

"Припустимо, у вас немає військово-облікового документа. Також якщо, вам вручали повістку, а ви від неї відмовились, вас можуть затримати. Або ви відмовилися прослідувати до ТЦК, у вас було виявлено якісь порушення, наприклад, несходження даних в "Резерв+" чи ви перебуваєте в розшуку", — каже Швець.

Вона наголосила, що таке затримання може здійснювати тільки працівник поліції. Він має скласти протокол про адміністративне затримання.

"Ви повинні розуміти, що ви маєте право на адвоката, право не давати пояснення, і знову ж таки розуміти, що якщо немає протоколу про адміністративне затримання, ви не вважаєтесь особою, яка є затримана", — проінформувала правозахисниця.

Нагадаємо, що 30 серпня у соцмережах з'явилось відео бійки між військкомами та нетверезим чоловіком. У ТЦК пояснили, що у чоловіка попросили показати військово-облікові документи, їх не було в наявності, натомість почались образи та штовханина.