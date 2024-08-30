Працівники ТЦК побились з нетверезими чоловіками: в Одесі новий мобілізаційний скандал

Очевидці зняли, як військовий "копнув" ногою одесита в цивільному. Перехожі захищали чоловіка, якого затримувала поліція, на що почули про службу представника ТЦК в Донецькій області.

Related video

29 серпня на вулиці Давида Ойстраха (раніше — Затонського) в Одесі сталася бійка між працівниками ТЦК та місцевими мешканцями. Кадрами з місця події поділились у Telegram-каналі "Труха Одеса".

"Співробітник копнув чоловіка, а іншого поліціянти жорстко скрутили", — передали автори контенту.

На відео видно штовханину, правоохоронці заламують руки чоловіку у цивільному. Під кінець кадрів одного з одеситів ведуть до машини поліції.

"Та він п’яний, він п’яний", — коментує голос за кадром.

З іншого відео, опублікованого також у соцмережах, зрозуміло, що перехожі заступались за чоловіка, якого утримував за землі військовий. З ними сперечався працівник поліції.

"Він б’є людину! Він в Донецьку воював", — кричить правоохоронець.

У ТЦК відреагували

Пресслужба Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 30 серпня підтвердила, що на кадрах — працівник військкомату та поліціянти. В Одесі працювала мобільна група оповіщення Пересипського районного ТЦК з патрульними поліції.

Представники військкомату попросили групу цивільних чоловіків показати свої військово-облікові документи. Зазначається, що вони випивали та на таку вимогу "відреагували агресивно". За даними ТЦК, у одеситів не було документів, тож вони зав’язали бійку.

"Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом, на місце події було викликано додатковий наряд поліції", — передали у ТЦК.

Пресслужба запевнена, що всі представники військкоматів проінструктовані та першими у конфлікти не вступають. Водночас агресивну поведінку цивільних можуть кваліфікувати як образу честі й гідності військовослужбовців.

"Будь-які конфлікти можна вирішити словами. Не давайте ворогу привід для інформаційних провокацій та не вірте на слово анонімним коментарям", — закликали у ТЦК.

У військкоматі нагадали, що усі військовозобов’язані мають носити з собою паперові або електронні військово-облікові документи та показувати їх на вимогу поліції, представників ТЦК або прикордонників. Порушення цього обов’язку веде до відповідальності за законом.

Публікація пресслужби Одеського ОТЦК від 30 серпня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що поліція отримала документи про розшук колишнього нардепа Борислава Берези. Політика, який виїхав з країни, розшукуватимуть як ухилянта від мобілізації.

У Волинському ТЦК заявили, що їхні працівники у випадку загрози життю стрілятимуть на ураження. Таку заяву спричинив інцидент, який стався вночі 27 серпня.