В Волинському ТЦК пообіцяли відкривати вогонь на ураження у разі нападу на військових

На Волині зауважили, що ТЦК – це режимний об'єкт, а працівники – військові з бойовим досвідом, які стрілятимуть у відповідь, якщо хтось стрілятиме у них.

Related video

У Волинському ТЦК повідомили про перестрілку, яка сталась вночі 27 серпня. Стрілка нині шукає поліція. Але у ТЦК попередили, що при наступному подібному випадку працівники стрілятимуть у відповідь. Повідомлення з'явилось в Facebook установи.

У дописі зазначають, що напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП стався під час комендантської години. Невідомий відкрив вогонь, був поранений солдат, який нині знаходиться у лікарні.

Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці, аби покарати відповідно до чинного законодавства. З якої зброї він стріляв – не встановлено.

У ТЦК нагадали, що установа – це режимний об'єкт. У випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Допис у Facebook Волинського обласного ТЦК та СП Фото: Facebook Волинський обласний ТЦК та СП

Також зазначили, що військовослужбовці, які перебували на посту охорони — це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

"До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону", — резюмували у ТЦК.

У Нацполіції повідомили, що за фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив новий вид повісток від ТЦК. Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" і роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Відповідні уточнюючі зміни вніс Кабмін і затвердив зовнішній вигляд документа від ТЦК.