Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК: який вигляд матиме документ (фото)

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" і роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Відповідні уточнювальні зміни вніс Кабмін і затвердив зовнішній вигляд документу від ТЦК.

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Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" і роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Відповідні уточнювальні зміни вніс Кабмін і затвердив зовнішній вигляд документу від ТЦК.

Повістки будуть формуватися або на бланку, або за допомогою електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг".

Що буде зазначено в повістці:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Електронні повістки можна буде зчитати через QR-код і відтворити відомості, зазначені у них, зокрема через електронний кабінет з використанням мобільного застосунку. Кожна повістка, сформована за допомогою реєстру "Оберіг", містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Повістка, сформована за допомогою реєстру "Оберіг", може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код із відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг", можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним і резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним і резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою реєстру "Оберіг" поштовим відправленням, має зазначатися штрихкод оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення зазначається інформація про найменування поштового відправлення, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення, найменування вкладення із кількістю аркушів, власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Зміни затверджено постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. №951.

Нагадаємо, якщо повістка містить неправильні дані отримувача, її вручає неуповноважена особа або відсутня печатка, то військовозобовʼязана особа може не розписуватися за неї.