Мобілізація в Україні: як зрозуміти, що повістка справжня

Якщо повістка містить невірні дані отримувача, її вручає неуповноважена особа, відсутня печатка, то військовозобовʼязана особа може не розписуватися за неї.

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В Україні під час воєнного стану та мобілізації повістки можуть вручити всім військовозобовʼязаним громадянам віком від 18 до 60 років. Про те, як перевірити, чи документ про виклик до ТЦК справжній, розповідає ТСН.ua.

Постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року було затверджено форму повістки. В документі повинні бути заповнені наступні поля:

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації чи місця фактичного проживання особи;

номер повістки;

номер і дата розпорядження ТЦК про необхідність явки;

дата, час і адреса ТЦК для явки;

найменування посади керівника районного (міського) ТЦК, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Також в одних повістках може бути формулювання "пропоную зʼявитися", а в інших — "наказ, наказую". Якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, документ вручає неуповноважена особа, немає печатки, то військовозобовʼязаний чоловік, якому її вручають, може не розписуватися за неї. Тоді як неявка за повісткою тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, українці зможуть перевірити наявність повістки від ТЦК та СП через мобільний додаток "Резерв+". Зокрема, уряд визначив механізм перевірки документів про виклики до ТЦК.

Раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін уточнив вимоги до повісток. У результаті документам присвоюватиметься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.