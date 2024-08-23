Мобилизация в Украине: как понять, что повестка настоящая

Если повестка содержит неверные данные получателя, ее вручает неуполномоченное лицо, отсутствует печать, то военнообязанное лицо может не расписываться за нее.

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В Украине во время военного положения и мобилизации повестки могут вручить всем военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. О том, как проверить, настоящий ли документ о вызове в ТЦК, рассказывает ТСН.ua.

Постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года была утверждена форма повестки. В документе должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания лица;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК о необходимости явки;

дата, время и адрес ТЦК для явки;

наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

подпись лица, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Также в одних повестках может быть формулировка "предлагаю явиться", а в других — "приказ, приказываю". Если в повестке указаны неправильные данные получателя, документ вручает неуполномоченное лицо, нет печати, то военнообязанный человек, которому ее вручают, может не расписываться за нее. Тогда как неявка по повестке влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Напомним, украинцы смогут проверить наличие повестки от ТЦК и СП через мобильное приложение "Резерв+". В частности, правительство определило механизм проверки документов о вызовах в ТЦК.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин уточнил требования к повесткам. В результате документам будет присваиваться уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.