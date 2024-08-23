Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК: как будет выглядеть документ (фото)

Повестки, сформированные с помощью реестра "Оберіг" и распечатанные, и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующие уточняющие изменения внес Кабмин и утвердил внешний вид документа от ТЦК.

Related video

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберіг" и распечатанные, и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующие уточняющие изменения внес Кабмин и утвердил внешний вид документа от ТЦК.

Повестки будут формироваться или на бланке, или с помощью электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Что будет указано в повестке:

наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и собственное имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Электронные повестки можно будет считать через QR-код и воспроизвести сведения, указанные в повестке, в частности через электронный кабинет с использованием мобильного приложения. Каждая повестка, сформированная с помощью реестра "Оберіг", содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода

Повестка, сформированная с помощью реестра "Оберіг", может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью реестра "Оберіг", могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае направления повестки, сформированной с помощью реестра "Оберіг" почтовым отправлением, должен указываться штрихкод оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется повестка.

В описи вложения указывается информация о наименовании почтового отправления, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется почтовое отправление, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №951.

Напомним, что если повестка содержит неверные данные получателя, ее вручает неуполномоченное лицо или отсутствует печать, то военнообязанное лицо может не расписываться за нее.