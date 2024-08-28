В Волынском ТЦК пообещали открывать огонь на поражение в случае нападения на военных

На Волыни отметили, что ТЦК — это режимный объект, а работники — военные с боевым опытом, которые будут стрелять в ответ, если кто-то будет стрелять в них.

Related video

В Волынском ТЦК сообщили о перестрелке, которая произошла ночью 27 августа. Стрелка сейчас ищет полиция. Но в ТЦК предупредили, что при следующем подобном случае работники будут стрелять в ответ. Сообщение появилось в Facebook учреждения.

В заметке отмечают, что нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП произошло во время комендантского часа. Неизвестный открыл огонь, был ранен солдат, который сейчас находится в больнице.

Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители, чтобы наказать в соответствии с действующим законодательством. Из какого оружия он стрелял — не установлено.

В ТЦК напомнили, что учреждение — это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих — они будут открывать огонь на поражение.

Сообщение в Facebook Волынского областного ТЦК и СП Фото: Facebook Волинський обласний ТЦК та СП

Также отметили, что военнослужащие, которые находились на посту охраны — это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.

"До личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", — резюмировали в ТЦК.

В Нацполиции сообщили, что по факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК. Повестки, сформированные с помощью реестра "Оберіг" и распечатанные, и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующие уточняющие изменения внес Кабмин и утвердил внешний вид документа от ТЦК.