Работники ТЦК подрались с нетрезвыми мужчинами: в Одессе новый мобилизационный скандал

Очевидцы сняли, как военный "копнул" ногой одессита в штатском. Прохожие защищали мужчину, которого задерживала полиция, на что услышали о службе представителя ТЦК в Донецкой области.

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29 августа на улице Давида Ойстраха (ранее — Затонского) в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и местными жителями. Кадрами с места происшествия поделились в Telegram-канале "Труха Одесса".

"Сотрудник копнул мужчину, а другого полицейские жестко скрутили", — передали авторы контента.

На видео видно потасовку, правоохранители заламывают руки мужчине в штатском. Под конец кадров одного из одесситов ведут к машине полиции.

"Да он пьян, он пьян", — комментирует голос за кадром.

С другого видео, опубликованного также в соцсетях, понятно, что прохожие заступались за мужчину, которого удерживал за земли военный. С ними спорил работник полиции.

"Он бьет человека! Он в Донецке воевал", — кричит правоохранитель.

В ТЦК отреагировали

Пресс-служба Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки 30 августа подтвердила, что на кадрах — работник военкомата и полицейские. В Одессе работала мобильная группа оповещения Пересипского районного ТЦК с патрульными полиции.

Представители военкомата попросили группу гражданских мужчин показать свои военно-учетные документы. Отмечается, что они выпивали и на такое требование "отреагировали агрессивно". По данным ТЦК, у одесситов не было документов, поэтому они завязали драку.

"Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии, на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции", — передали в ТЦК.

Пресс-служба заверила, что все представители военкоматов проинструктированы и первыми в конфликты не вступают. В то же время агрессивное поведение гражданских могут квалифицировать как оскорбление чести и достоинства военнослужащих.

"Любые конфликты можно решить словами. Не давайте врагу повод для информационных провокаций и не верьте на слово анонимным комментариям", — призвали в ТЦК.

В военкомате напомнили, что все военнообязанные должны носить с собой бумажные или электронные военно-учетные документы и показывать их по требованию полиции, представителей ТЦК или пограничников. Нарушение этой обязанности ведет к ответственности по закону.

Публикация пресс-службы Одесского ОТЦК от 30 августа Фото: Скриншот

Напомним, в СМИ сообщили, что полиция получила документы о розыске бывшего нардепа Борислава Березы. Политика, который выехал из страны, будут разыскивать как уклониста от мобилизации.

В Волынском ТЦК заявили, что их работники в случае угрозы жизни будут стрелять на поражение. Такое заявление вызвал инцидент, который произошел ночью 27 августа.