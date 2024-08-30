Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии, — СМИ

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В Национальную полицию поступили документы на розыск бывшего народного депутата Борислава Березы из-за его уклонения от службы в армии. Об этом информирует издание "Закон и бизнес".

По имеющимся данным, Береза еще в марте этого года выехал из Украины, пешком пересекая границу с Молдовой через пункт пропуска Староказачье. И с тех пор больше не возвращался. А до этого он пересекал государственную границу всего 21 раз за 2,5 года войны.

Издание напоминает, что в 2022 году экс-нардеп устроил спор с людьми в военной форме, которые пришли к нему, чтобы вручить повестку. Он отказался ее подписывать, взамен вызвав полицию. А впоследствии скрывался от получения повестки в монастыре.

Береза был нардепом в 2014-2019 годах, выиграв выборы от Деснянского района столицы как беспартийный. Тогда СМИ утверждали, что он, вероятно, сфальсифицировал анкетные данные, которые подал в ЦИК. Ведь в 1991-1993 годах он жил в Израиле и, по данным журналистских расследований, также имеет гражданство Израиля.

Источники утверждают, что сейчас инициируется процедура лишения Березы украинского гражданства из-за наличия паспорта другой страны.

Будучи нардепом, Береза не декларировал существенных доходов. По имеющимся данным, в период с І квартала 2000 г. до І квартала 2024 г. он получил официально чуть менее 12 млн грн. При этом более половины (6,3 млн грн.) — от предпринимательской деятельности уже после депутатства, в период 2020-2021 гг.

Но у правоохранителей есть основания, чтобы подозревать его в незаконном обогащении и отмывании незаконных доходов. Так, по сообщениям СМИ, баллотируясь в Киевсовет в 2015 г., Береза фальсифицировал данные декларации, указав, что 3 млн грн. якобы выиграл в лотерею.

В то же время в августе 2016 г. на жену Березы была оформлена 5-комнатная квартира в новостройке ЖК "Park Avenue VIP", общей площадью почти 300 кв.метров и складское помещение, а также 2 машиноместа в доме рядом. Стоимость этой недвижимости по договорам была занижена в 3-10 раз по сравнению с рыночной ценой.

На самого экс-нардепа в 2008 году был оформлен дом на Киевщине общей площадью 91,2 кв. м. В этом году Береза получил в наследство пол двухкомнатной квартиры в столице площадью 46,8 кв.м., где он и зарегистрирован.

Его жена, дети и мать в течение 2022-2023 годов выехали за границу, где имеют недвижимость.

Напомним, по данным СМИ, Береза входит в так называемый пул блогеров экс-президента Петра Порошенко, чьи дети скрываются от службы в армии в Лондоне. Также уклоняются от мобилизации адвокат Порошенко — Игорь Головань, его брат и сын.

В то же время, по оценке издания, в последнее время Береза осуществляет гибридную информационную политику в интересах РФ, что может свидетельствовать о государственной измене с его стороны.