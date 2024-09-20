Отправили не 6000: в "Укрпоште" высказались о рассылке повесток с э-подписями ТЦК

По словам гендиректора "Укрпошты" Игоря Смилянского, на данный момент речь идет всего о 1000 разосланных повесток, однако "продолжение следует".

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В "Укрпоште" подтвердили, что разослали первую партию тестовых повесток с электронными подписями начальников Территориальных центров комплектования (ТЦК), но заявленная цифра в 6000 не соответствует действительности. Об этом сказал глава "Укрпошты" Игорь Смилянский в комментарии порталу dev.ua.

По словам Игоря Смилянского, первые тестовые повестки с электронными подписями ТЦК действительно были разосланы, однако речь идет не о 6000, а о примерно 1000 повесток.

"Продолжение следует", — отметил генеральный директор "Укрпошты".

Рассылка повесток "Укрпоштой": что известно

Напомним, 18 сентября портал Ukrainian Military Pages написал со ссылкой на представителей командования Сухопутных войск ВСУ, что в Украине впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде, в рамках которого на серверы "Укрпошты" поступило 6000 повесток с электронными подписями начальников ТЦК.

Сообщалось, что в местных ТЦК не выбирали, на кого именно формировать повестки. Вместо этого повестки были сгенерированы реестром военнообязанных и подписаны электронными подписями начальников ТЦК, о чем свидетельствует специальный QR-код. На явку в ТЦК по повестке военнообязанным дали 14 дней.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что если украинская почта после отправки повестки обнаружит, что человек не проживает по своему адресу, это может иметь серьезные последствия для него. По его словам, из-за неправильно оформленных повесток по почте повесток могут возникнуть серьезные сбои в системе доставки.

В свою очередь адвокат Тамила Алексик предположила, что после массовой рассылки повесток по почте у адвокатов начнется настоящий бум по документальному подтверждению того, что человек физически не мог получить повестку, потому что находился в командировке или на лечении.