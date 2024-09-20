Мобилизация "Укрпочтой": кто первым получит повестку и какие возникнут проблемы
Адвокаты уже прогнозируют бешеное количество дел из-за повесток по почте и усиления силовой мобилизации.
Повестки, которые сгенерированы в электронном реестре, уже начали рассылать военнообязанным через "Укрпочту". С 17 сентября отправлено 6 000 таких повесток. Но этот способ неидеален и повлечет кучу проблем и исков в суд. Что не так с новым способом раздавать повестки, выяснял ТСН.ua.
Кто первым получит новую повестку?
По словам адвоката Тамилы Алексик, данные для генерации повесток, скорее всего, были получены из открытых реестров и "Дії", к которым есть доступ у Минобороны.
И первыми их получат те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля, ведь информация о них есть в ТЦК и СП и их не нужно искать.
"А вот информацию о людях, которые не обновили данные, надо искать путем генерирования информации в "Дії", где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы обнаружить таких лиц", — считает юрист.
Также она отметила, что многие из украинцев думают, что повестку по-прежнему должны обязательно вручить человеку в руки под личную подпись. Но это уже не так.
"Те времена прошли. Порядок вручения повесток прописан в постановлении Кабмина №560, в него внесли немало изменений. И из этого документа меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток — если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", — уверяет Тамила Алексик.
Теперь надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП является:
- Получение почтового отправления с подтверждением этого факта.
- Отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой об этом.
- Проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.
- Проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.
Юристы считают, что отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет много проблем для украинцев.
Какие проблемы с рассылкой повесток "Укрпочтой"
"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли — это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь имеющиеся контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому думаю, что это будет соответствующая процедура, предусмотренная "Укрпочтой" — уведомление о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", — объясняет Тамила Алексик.
Но такой порядок вручения повесток не учитывает важных обстоятельств, которые могут возникать у граждан.
Ведь мужчине могут прислать повестку по почте по месту регистрации, где он действительно проживает. Но человек в это время может быть в командировке, или в больнице. А когда вернется домой, то уже будет считаться уклонистом.
Специалист прогнозирует, что после массовой рассылки повесток по почте у адвокатов начнется настоящий бум по документальному подтверждению, что человек физически не мог получить повестку, потому что находился в командировке или находился на лечении.
Напомним, депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что у украинцев могут возникнуть проблемы из-за повесток по почте. По его словам, прежде всего последствия ощутят на себе граждане, которые не проживают по зарегистрированному адресу. Это может привести к уголовным производствам и арестам счетов.