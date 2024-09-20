Мобилизация "Укрпочтой": кто первым получит повестку и какие возникнут проблемы

Адвокаты уже прогнозируют бешеное количество дел из-за повесток по почте и усиления силовой мобилизации.

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Повестки, которые сгенерированы в электронном реестре, уже начали рассылать военнообязанным через "Укрпочту". С 17 сентября отправлено 6 000 таких повесток. Но этот способ неидеален и повлечет кучу проблем и исков в суд. Что не так с новым способом раздавать повестки, выяснял ТСН.ua.

Кто первым получит новую повестку?

По словам адвоката Тамилы Алексик, данные для генерации повесток, скорее всего, были получены из открытых реестров и "Дії", к которым есть доступ у Минобороны.

И первыми их получат те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля, ведь информация о них есть в ТЦК и СП и их не нужно искать.

"А вот информацию о людях, которые не обновили данные, надо искать путем генерирования информации в "Дії", где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы обнаружить таких лиц", — считает юрист.

Также она отметила, что многие из украинцев думают, что повестку по-прежнему должны обязательно вручить человеку в руки под личную подпись. Но это уже не так.

"Те времена прошли. Порядок вручения повесток прописан в постановлении Кабмина №560, в него внесли немало изменений. И из этого документа меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток — если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", — уверяет Тамила Алексик.

Теперь надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП является:

Получение почтового отправления с подтверждением этого факта.

Отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой об этом.

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Юристы считают, что отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет много проблем для украинцев.

Какие проблемы с рассылкой повесток "Укрпочтой"

"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли — это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь имеющиеся контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому думаю, что это будет соответствующая процедура, предусмотренная "Укрпочтой" — уведомление о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", — объясняет Тамила Алексик.

Но такой порядок вручения повесток не учитывает важных обстоятельств, которые могут возникать у граждан.

Ведь мужчине могут прислать повестку по почте по месту регистрации, где он действительно проживает. Но человек в это время может быть в командировке, или в больнице. А когда вернется домой, то уже будет считаться уклонистом.

Специалист прогнозирует, что после массовой рассылки повесток по почте у адвокатов начнется настоящий бум по документальному подтверждению, что человек физически не мог получить повестку, потому что находился в командировке или находился на лечении.

Напомним, депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что у украинцев могут возникнуть проблемы из-за повесток по почте. По его словам, прежде всего последствия ощутят на себе граждане, которые не проживают по зарегистрированному адресу. Это может привести к уголовным производствам и арестам счетов.