Мобілізація "Укрпоштою": хто першим отримає повістку та які виникнуть проблеми

Адвокати вже прогнозують шалену кількість справ через повістки поштою та посилення силової мобілізації.

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Повістки, які згенеровані у електронному реєстрі, вже почали розсилати військовозобов’язаним через "Укрпошту". Від 17 вересня надіслано 6 000 таких повісток. Але цей спосіб неідеальний і спричинить безліч проблем та позивань до суду. Що не так із новим способом роздавати повістки, з'ясовував ТСН.ua.

Хто першим отримає нову повістку?

За словами адвокатки Таміли Алексик, дані для генерації повісток, найімовірніше, були отримані з відкритих реєстрів і "Дії", до яких є доступ у Міноборони.

І першими їх отримають ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня, адже інформація про них є в ТЦК та СП і їх не потрібно шукати.

"А от інформацію про людей, які не оновили дані, треба шукати через генерування інформації у "Дії", де багато хто зареєструвався, чи в інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щоби виявити таких осіб", — вважає юристка.

Також вона зауважила: багато хто з українців вважає, що повістку, як і раніше, мають обов’язково вручити людині в руки під особистий підпис. Але це вже не так.

"Ті часи минули. Порядок вручення повісток прописано у постанові Кабміну №560, до нього внесли чимало змін. І з цього документа мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все рівно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", — запевняє Таміла Алексик.

Тепер належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК і СП є:

Отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту.

Відмова отримати поштове відправлення із відповідною позначкою про це.

Проставлення позначки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Проставлення позначки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Юристи вважають, що надсилання повісток рекомендованими листами через "Укрпошту" спричинить багато проблем для українців.

Які проблеми із розсиланням повісток "Укрпоштою"

"Я дуже сумніваюся, що хтось ходитиме та вручатиме листи з повістками військовозобов’язаним або стукатиме до них у двері. Також навряд чи це будуть повідомлення на телефон, бо для цього потрібно мати наявні контакти усіх призовників від 18 до 60 років. Тому, гадаю, що це буде відповідна процедура, яка передбачена "Укрпоштою", тобто повідомлення про вручення. Лист буде зберігатися на пошті і матиме певний термін зберігання, коли людина повинна за ним прийти", — пояснює Таміла Алексик.

Але такий порядок вручення повісток не враховує важливих обставин, які можуть виникати у громадян.

Адже чоловікові можуть надіслати повістку поштою за місцем реєстрації, де він дійсно проживає. Та людина в цей час може бути у відрядженні, чи у лікарні. А коли повернеться додому, то вже буде вважатись ухилянтом.

Фахівець прогнозує, що після масового розсилання повісток поштою у адвокатів розпочнеться справжній бум із документального підтвердження, що людина фізично не могла отримати повістку, бо перебувала у відряджені або на лікуванні.

Нагадаємо, депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс заявив, що в українців можуть виникнути проблеми через повістки поштою. За його словами, насамперед наслідки відчують на собі громадяни, які не проживають за зареєстрованою адресою. Це може призвести до кримінальних проваджень та арештів рахунків.