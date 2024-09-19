Великий колапс: в українців можуть виникнути проблеми через повістки поштою, — нардеп

За словами депутата від "Слуги народу" Ігоря Фріса, насамперед наслідки відчують на собі громадяни, які не проживають за зареєстрованою адресою. Це може призвести до кримінальних проваджень та арештів рахунків.

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Якщо українська пошта після надсилання повістки виявить, що людина не проживає за своєю адресою, це може мати серйозні наслідки для неї. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс в ефірі телеканала "Новини.LIVE".

За його словами, через неправильно оформлені повістки поштою повісток можуть виникнути серйозні збої в системі доставки. Якщо людина не проживає за місцем, куди відправили документ про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), то це може стати підставою для відкриття кримінального провадження. Це спричинить арешт рахунків або майна навіть у тому разі, якщо громадянин особисто не отримав повістку.

"Може виникнути величезний колапс у самій системі. Коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток. Коли доставка або їхня не доставка буде не відповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але водночас у неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою", — заявив Ігор Фріс.

У зв'язку з цим, продовжує народний депутат, українське суспільство може зіткнутися з великими проблемами, які спричинять серйозні наслідки.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що "Укрпошта" отримала перші 6000 повісток в електронному вигляді. За словами представників командування Сухопутних військ ЗСУ, у місцевих ТЦК не вибирали, кому саме надішлють повістки поштою.

17 вересня повідомлялося, що в ТЦК пояснили, кому можуть надіслати повістку поштою. Повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам. Вона може бути як для проходження лікарської комісії, так і "бойова", на відправку в навчальний центр.