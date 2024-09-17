Мобілізація у вересні: в ТЦК пояснили, кому можуть надіслати повістку поштою

Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Вона може бути як для проходження лікарської комісії, так і "бойова", на відправлення до навчального центру.

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Процедура відправлення повісток поштою передбачена відповідною постановою Кабінету Міністрів України № 560. Про це, як пише видання "ТелеграфЪ", розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, громадянам, які оновили свої дані, вона надсилається на адресу, яка була вказана під час верифікації даних. Громадянам, які не оновили своє дані, повістка надсилається на адресу реєстрації.

"Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних Оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів", — розповів Істомін.

Загальна кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить від поставлених завдань під час комплектування. Тобто, не всі військовозобов'язані громадяни з одного населеного пункту в один і той самий день отримають повістки.

У випадку, коли громадянин відмовився розписуватися за повістку та не розписався за неї, вважається, що все одно вже ознайомлений, тобто повістка вважається врученою.

"У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", — наголосив Істомін.

За його словами, повістка, яка надсилається поштою — більше для розшуку громадян та для залучення меншої кількості особового складу ТЦК. Також повістки поштою надсилають, коли громадян не можна викликати "іншими засобами".

Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам, незалежно від оновлення даних, наголосив речник. Повістку можуть надсилати для проходження лікарської комісії, так і вже на відправлення до навчального центру, якщо у громадянина усі дані уточнені, він придатний за станом здоров’я та відсутня відстрочка.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Вони мають однакову юридичну силу.

Також ми писали, що відповідно до законодавства, особа може не з'явитись за повісткою в ТЦК через поважні причини. Однак в цьому випадку вона зобов'язана якомога швидше повідомити ТЦК про причини відсутності особисто, через електронні засоби зв'язку або надіславши рекомендований лист з підтвердженням про вручення.