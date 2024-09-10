У яких випадках можна не з'явитися за повісткою до ТЦК і уникнути штрафу: що каже закон

У разі неявки до ТЦК військовозобов'язаний має якнайшвидше повідомити про причини своєї відсутності, які передбачені українським законодавством.

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В умовах загальної мобілізації, яка триває в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, військовозобов'язані отримують повістки з вимогою з'явитися в ТЦК та СП. Відмова або ігнорування такого виклику може призвести до адміністративних або кримінальних наслідків. Однак, є перелік причин, за яких громадянин може не прибути до ТЦК і не понести за це покарання. Фокус з'ясував умови, за яких це можливо.

Отже, ці причини регулюються законом "Про військовий обов'язок та військову службу".

Якщо особа не може з'явитися за повісткою, вона зобов'язана якомога швидше повідомити ТЦК про причини відсутності. Це можна зробити особисто, через електронні засоби зв'язку або надіславши рекомендований лист з підтвердженням про вручення.

Серед причин, які вважаються поважними для неявки до ТЦК, є:

стихійні лиха;

стан здоров'я;

воєнні дії на території проживання;

смерть близького родича (батьків, дітей, чоловіка чи дружини, братів або сестер);

смерть родичів чоловіка або дружини;

інші непередбачувані обставини, що перешкоджають своєчасній явці.

Такі причини обов'язково мають бути підтверджені відповідними документами, завіреними державними установами чи іншими офіційними організаціями.

У разі, якщо військовозобов'язаний не надасть пояснень щодо неявки, його можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. За систематичне порушення можливе притягнення до кримінальної відповідальності з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, співробітники ТЦК можуть накласти штраф за відмову пред'явити військово-обліковий документ.

Раніше Фокус писав, у які терміни треба попередити ТЦК, аби не отримати штраф.