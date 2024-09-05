Українців каратимуть великими штрафами за відмову пред'явити документи ТЦК (відео)

Співробітники ТЦК можуть накласти штраф від 5 100 до 25 500 грн. Якщо "військкомат" може отримати відомості із реєстру "Оберіг", то підстав для притягнення особи до адмінвідповідальності немає.

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Відповідно до нових норм Закону України №3633-IX, які набули чинності 18 травня, військовозобов'язані чоловіки повинні мати із собою військово-обліковий документ. Про це розповів адвокат Володимир Крекотень.

У військово-обліковому документі (ВОД) вказана інформація про військову спеціальність, результати проходження військово-лікарської комісії, наявність відстрочки чи бронювання від мобілізації.

"Військовий квиток" чи "приписне посвідчення" громадяни мають показувати на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) й працівника поліції. Військово-обліковий документ можуть вимагати й представники Державної прикордонної служби, але лише у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

Уповноважені представники ТЦК та поліцейські можуть використовувати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" для перевірки статусу особи.

Відмова пред'явити ВОД: що загрожує

У разі відсутності документа під час перевірки або ж за відмови його пред'являти, співробітники ТЦК можуть вручити повістку для уточнення даних, а також накласти штраф. Його розмір коливається від 5 100 до 25 500 грн, залежно від обставин порушення.

Утім, як пояснив адвокат, навіть якщо військовозобов'язана особа відмовляється пред'явити військово-обліковий документ на вимогу працівника ТЦК та СП, для неї в деяких випадках не передбачено адміністративного покарання.

Якщо "військкомат" може отримати відомості із реєстру "Оберіг", то підстави для притягнення особи до адміністративної відповідальності відсутні через примітку до ст. 210 КУпАП. В усіх інших випадках, наголошує Володимир Крекотень, військовозобов'язаній особі загрожує штраф.

Нагадаємо, на початку липня ТЦК наклав штраф у 17 тисяч грн на військовозобов'язаного громадянина за відмову пред'явити ВОД. Суд "виправдав" чоловіка, адже під час перевірки бази даних систем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" було встановлено, що він перебуває на військовому обліку.

Раніше Фокус писав, що суд став на бік позивача та скасував штраф 25,5 тисяч гривень, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Як зазначили у суді, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.